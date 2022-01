Tras su enojo con Intrusos, Susana Giménez llamó a Flor de la V

Captura Susana Flor de la V en Intrusos por llamada1.jpg Susana Giménez se comunicó con la conductora de Intrusos, Flor de la V, para felicitarla por el programa.

De esta manera, Flor de la V relató que Susana Giménez le mandó un mensaje hermoso "Felicitándome por el debut, agradeciéndome por las palabras que tuve hacia ella, porque de verdad como yo lo dije y lo vuelvo a repetir acá: ésta es una nueva gestión, me acabo de sentar... empiezo a comandar este programa y la verdad que para mí es un placer".

Al tiempo que agregó "Yo no sé lo que haya pasado en el pasado con ella en esta silla o en este programa, pero a partir de ahora yo lo dije: para mí Susana Giménez es una estrella máxima de este país que ha empezado de abajo, que ha atravesado por un montón de situaciones y sigue vigente más que nunca, sigue siendo una diva indiscutida de los argentinos... como Mirtha (Legrand) que también lo es, que es una estrella del cine nacional, y acá las voy a cuidar".

Embed

Susana Giménez llamó furiosa a Luis Ventura en pleno aire

Después de que trascendiera que la diva recibiría a su ex pareja, el uruguayo Jorge Rama, el día de su cumpleaños, Susana Giménez llamó enfurecida a Luis Ventura en pleno aire del programa de Karina Mazzocco, A la tarde (América) para desmentir el rumor. Fue el periodista quien dio a conocer el trascendido en la tarde de ayer, pero al comenzar la emisión del miércoles volvieron sobre el tema, e intempestivamente la conductora llamó al teléfono celular del presidente de APTRA en pleno aire.

Lo extraño de la información era que Susana Giménez recibiera en su casa a Jorge Rama, con quien terminó su relación escandalosamente en 2009 después de que el uruguayo le robara varias chequeras, le falsificara la firma y la estafase en casi 300 mil dólares en un negocio más que turbio, relacionado con la triangulación en la compra y venta de jugadores de fútbol. Lo cierto es que ese fue el final del romance, donde una vez más la diva de los teléfonos perdió dinero que jamás logró recuperar según ella misma lo confesó.

captura ventura com tel susana giménez1.jpg

Así las cosas, en medio del aire de A la tarde sonó el teléfono celular de Ventura y oh sorpresa... no era otra que la mismísima Susana Giménez, quien tras unas palabras permitió que el periodista pusiera en altavoz la comunicación. Allí se la escuchó visiblemente molesta, al afirmar "Yo tendría que estar loca y el tipo también, que debe tener terror de volverme a encontrar si eso no se arregló nunca (en alusión a la estafa y falsificación de la firma de la conductora)".

Al mismo tiempo, fiel a su estilo reveló "Así quedo como una tarada. Cómo voy a recibir, perdonar [a Jorge Rama]... están todos locos!!! Y menos de una persona que no tengo nada que ver y ni sé ni si existe". Y agregó "Jamás perdoné a uno que me afanó, sino parezco boluda". Pero rápidamente Luis Ventura le recordó cuando tuvo en la platea de su programa a Huberto Roviralta, pero ella se excusó asegurando que fue una idea de su producción. Al tiempo que también le mencionó también que a poco de separarse de Ricardo Darín, le prestó su camioneta, excusándose Giménez en que él es su hermano.