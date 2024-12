Yanina Latorre puso en duda la relación poliamorosa de Flor Peña con su marido: la reacción de la actriz

“Yo soy la primera en hablar de mí y en asumir todo. No niego nada. No soy Florencia Peña que le meten los cuernos y dice ‘tenemos pareja abierta’ porque le da vergüenza. Yo banco”, fueron las frontales declaraciones de Yanina en el programa de Migue Granados, que arremetió asegurando que la actriz "no puede soportar que le digan ‘cornuda’".

Ante estas declaraciones, Flor Peña fue consultada al respecto en la antesala de la entrega de los Premios ACE, donde el musical Mamma Mía que protagoniza ganó su categoría. “¿Qué le importa a ella? ¿Qué sabe ella? No voy a hablar de eso, boludo. Estoy en el ACE. ¿Qué me importa?”, reaccionó Flor, molesta.

Asimismo arremetió: “No me importa. A veces hay gente que cree que es el centro del universo. Los programas que se dedican a hablar de los demás, se dedican a hablar de los demás. Como siempre digo, yo me dedico a hacer”. Y remarcó picante: “acá estoy, ganándome premios en el ACE y yendo por más. Tengo una carrera muy extensa para ocuparme en lo que piensan de mí. Han dicho tantas cosas de mí”.

Ya de vuelta en el piso del programa de Ángel de Brito, Yanina Latorre recogió el guante y, fiel a su verborragia habitual, fue contundente. “Se enoja y si no le importaría no reaccionaria así. Igual banco que no le guste lo que yo pienso”, lanzó de movida la angelita.

“Dice ‘yo hago’ y ‘no hablo de los demás’. Igual Florencia hace un programa en el que todos hablan de todos”, intervino el conductor, a lo que Latorre sumó: “Ella hizo un montón de programas, habla de la gente y hace humor”. “Me parece que nos subestima un poco parte de Flor. Me extraña”, lanzó con ironía.

Fue allí que se despachó de lo lindo al responderle. “Le voy a decir lo mismo que le dije la última vez. Vos hacés un trabajo artístico y yo hago un trabajo periodístico, Florencia. No subestimes al que no se sube a un escenario. Tengo los huevos al plato de los actores que se creen seres de luz porque ‘el que no es actor, no hace’. El médico, hace; el periodista, hace; y el actor, hace. Los boludos deshacen. Los artistas creen que el que no lo es no sirve para nada”, concluyó enardecida.

Flor Peña y Yanina Latorre - captura LAM.jpg

La grave acusación de Yanina Latorre contra Cinthia Fernández sobre sus días en LAM

Este miércoles en LAM (América TV), Yanina Latorre recordó los días de Cinthia Fernández como angelita del programa y confesó una polémica actitud que tuvo con Graciela Alfano, también parte del equipo en aquel entonces.

Todo sucedió con la presencia la primera eliminada de Gran Hermano, Delfina De Lellis, a quien le preguntaron por el día que incentivó a otra participante a escupir el vaso de una compañera del reality.

“Acá te escupieron las angelitas el vaso, no tomes”, bromeó Ángel de Brito con la joven invitada para descontracturar la situación.

Sin embargo, Yanina tuvo un momento de sincericidio en pleno vivo y, exponiendo a su ex compañera de programa, acotó: “¡Cinthia se lo hacía a Graciela Alfano!”.

Ambas panelistas, compartieron el ciclo de espectáculos en la temporada del 2020 y cabe destacar que tuvieron ciertos cruces al aire, lo cual evidenciaba una mala relación.