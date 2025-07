Trascendió el drama de Gimena Accardi con los padres de Nicolás Vázquez tras la separación

Por último, Juli Argenta ofreció su mirada sobre cómo vio a ambos frente a la prensa, y dejó entrever que podría haber sido Gimena quien decidió terminar la relación: “No descartaría que ella haya tomado la decisión y que lo está cuidando, la veo más entera que a él”, concluyó.

La llamativa foto de Mercedes Funes tras la separación de Nico Vázquez y Gimena Accardi

En las últimas horas, Mercedes Funes publicó una imagen en su cuenta de Instagram desde el gimnasio, donde se la ve sonriente y radiante. La postal generó una ola de comentarios, justo cuando crece la repercusión por la separación de Nico Vázquez y Gimena Accardi.

Muchos recuerdan que, años atrás, el actor mantuvo un romance fugaz con Funes. Poco tiempo después de terminar esa relación, Vázquez conoció a Accardi y comenzaron una historia de amor que se extendió durante casi dos décadas. En aquel entonces, las revistas del corazón retrataron ese giro inesperado en la vida del joven galán.

En Intrusos (América TV), Gimena Accardi fue consultada por el tema tras confirmarse el final de su vínculo con el protagonista de Rocky. El periodista Alejandro Guatti le mencionó que algunos usuarios en redes sociales reflotaron su historia con Mercedes Funes.

"Lo de Mercedes Funes... Sabemos que estás recibiendo mucho hate en redes, hablan del karma y de esas cosas", le dijo el cronista. A lo que la actriz respondió: "Eso pasó hace 18 años. Mercedes sabe cómo fue, lo dijo públicamente. Hemos hablado los tres miles de veces, nos hemos cruzado en eventos... Nico estaba separado (de Mercedes). ¿Recientemente separado? Sí. Pero estaba separado”.

Luego, Accardi profundizó su postura: “Y aun así, si hubiera estado casado y se enamoró de otra persona, y deja a su mujer porque se enamoró de otra persona, y convive 18 años con esa persona... para mí, es válido”.

Y cerró con firmeza: "Me indigna que nos endilguen algo que pasó hace 18 años, que se aclaró cien mil veces y que ahora hablen de karma”.

Mercedes Oviedo habló de su vínculo con Nico Vázquez tras confirmarse la separación de Gimena Accardi

La separación de Nicolás Vázquez y Gimena Accardi continúa generando repercusiones. Aunque la pareja confirmó la ruptura el martes por la tarde y aseguró que fue en buenos términos, en redes sociales comenzaron a circular rumores de supuestas infidelidades. Mientras que a Accardi se la vinculó con Andrés Gil, su compañero en la obra teatral que encabeza, a Vázquez lo relacionaron con Mercedes Oviedo, actriz con quien comparte escenario en Rocky.

En medio de las especulaciones, Oviedo rompió el silencio en una entrevista con Puro Show (El Trece), donde expresó su incomodidad por la exposición mediática. “Mi familia y mis íntimos me conocen, así que no hizo falta aclarar nada. Lamento mucho esta situación y odio estar en todos lados porque soy muy tranquila y no abro las puertas de mi vida”, expresó, visiblemente molesta.

La actriz aseguró que no está habituada a verse envuelta en este tipo de situaciones. “La verdad que estoy angustiada porque no estoy acostumbrada a esto. No me gusta y siempre huí de este tipo de cosas”, afirmó. Además, se mostró indignada con algunos medios que mencionaron a su expareja y publicaron fotos de su hijo menor de edad. “Es una falta de respeto”, remarcó.

Por otro lado, Oviedo confirmó que tiene una gran amistad con Vázquez y dejó en claro que no piensa cambiar su forma de ser por los comentarios. “Yo me manejo libremente y no voy a cambiar mi actitud por mi manera de ser. No tengo que estar cuidándome de nada porque no tengo nada que esconder. Yo soy demostrativa, y si le quiero dar un abrazo a un amigo o amiga lo voy a hacer”, explicó.

Respecto a los rumores de romance con el actor, fue contundente: “Bailé con un compañero de trabajo, no hice nada malo”, sostuvo. Y redobló la apuesta al negar cualquier tipo de relación sentimental con Vázquez: “No tengo culpa porque con Nico no pasó nada. No tengo nada más que decir que esto. No es un momento grato para mí. Es una falta de respeto”, subrayó.

Para cerrar, contó que habló con Accardi y que comprende el difícil momento que están atravesando ambos: “Es una separación de dos personas, de una pareja de muchos años, estable y querida en el medio. Es algo triste para ellos. Soy incondicional para lo que necesiten. Esto que se arma alrededor es feo para todos”, concluyó.