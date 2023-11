Trascendió el pedido que el hermano de Silvina Luna le hizo a Fernando Burlando en medio del entierro

En ese instante, Majo Martino -amiga íntima de Silvina- interrumpió al letrado y recordó un pedido que el hermano de la ex Gran Hermano le hizo el día del entierro.

“Yo me acuerdo el día del entierro de Silvi, que estábamos ahí con Ezequiel, y te agarró las manos en el momento más doloroso y te dice ‘por favor, seguila hasta el final’”, rememoró la panelista.

“Te hizo ese pedido y vos, conteniéndolo, obviamente le dijiste que lo ibas a hacer, así que quería saber cómo recibió la noticia Ezequiel. Sé que que esto obviamente le dio alegría dentro de todo el dolor que está sintiendo, pero quería saber qué te dijo”, agregó.

El letrado señaló que fue "toda una mezcla de locura porque todavía con la vorágine del día no terminé de leer el fallo porque es largo. Así que no le pude dar una respuesta contundente a Ezequiel”.

“Él me dice ‘Fernando, esto es cierto’. Claro, yo incluso me enteré por los medios que podía salir, incluso los medios me comunicaron a mí antes de que me lleguen la cédula de notificación de la justicia misma, entonces fue algo de mucho impacto”, siguió Burlando.

Finalmente, el abogado mencionó que el hermano de Silvina “está siguiendo minuto a minuto cada uno de los deseos que tenía este Silvina. Está haciendo lo imposible para cumplirle todo a su hermana, lo que ella le había pedido, claro”.

La mujer de Aníbal Lotocki habló de la historia clínica de Silvina Luna y remarcó sus errores como paciente

María José Favarón, pareja de Aníbal Lotocki, volvió a hablar de la situación legal del cirujano desde el penal de Ezeiza donde fue a visitarlo a la cárcel y dejó polémicas declaraciones sobre la muerte de Silvina Luna, ocurrida el 31 de agosto a los 43 años.

"Los datos que habría dentro de esa historia clínica indica que Silvina (Luna) no cumpliría tampoco con muchas recomendaciones de los médicos, ¿esto es así?", le consultó el periodista Facundo Ventura en el ciclo Empezar el día, Ciudad Magazine.

"Parte de la historia, sí. Eso está todo asentado. No leí la historia clínica en su totalidad, pero que lo dice, lo dice. Dice ‘no compromiso y no adherencia a los tratamientos requeridos’, y es una constante que se repite", contestó Favarón.

Además, volvió a remarcar que ella se operó varias veces con Lotocki y que no tiene ningún tipo de secuelas físicas tras esas intervenciones.

"Tengo el mismo producto. No pudieron demostrar que eso causó las enfermedades o molestias que dicen. Decir tener dolor no podes relacionarlo con el producto. Esto se debatió en un juicio oral", aseguró.

Y volvió a insistir con la presión de los medios para que el polémico cirujano esté preso en la actualidad.

"Con todo lo que hay de pruebas, que se habló en el debate oral, Aníbal tendría que estar libre porque siempre estuvo a derecho. Los jueces estaban defendiendo su libertad y a las 24 horas cambiaron, miran mucho la televisión", afirmó María José Favarón.