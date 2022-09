Trascendió el polémico contrato que Wanda Nara le habría hecho firmar a Mauro Icardi

"Tengo un dato mucho más tóxico, que me llegó el fin de semana. Una persona, súper cercana a Mauro y a Wanda, me cuenta que ella le habría hecho firmar un contrato a Mauro", dijo Estefi.

Entonces, la panelista reveló: "En el contrato Wanda le exigiría a Mauro Icardi que, si él vuelve a ser infiel, ella se queda con todo".

"Mauro no se quiere separar porque Wanda se quedaría con todo, prácticamente. ¿Andá a saber qué firmó este chico? Este contrato existiría", finalizó la morocha.

Embed

La drástica decisión de Mauro Icardi luego de filtrar los chats con Wanda Nara

En las últimas horas, Mauro Icardi publicó en su Instagram capturas de chats con Wanda Nara y estalló un nuevo escándalo. El futbolista trató de "tóxica" a la rubia y mostró que, pese a que ella habla de separación, le manda mensajes y lo controla todo el tiempo.

"Estoy solo, no tengo porque darte explicaciones. Me dejaste vos. ¿Ahora me querés manejar la vida de separado también?", se lee que le dice el jugador a la madre de sus hijos.

En otra captura, Icardi mostró la cantidad de llamados que recibió de Wanda en pocos minutos. "Cuando te la das de soltera, o decís serlo, pero sos re tóxica", comentó el futbolista.

Mauro Icardi sorprendió a todos al difundir en sus historias en Instagram conversaciones con la madre de sus hijas, Wanda Nara.

Después de generar un enorme revuelo en las redes sociales con sus comentarios, el jugador tomó una drástica decisión, que provocó más intriga.

Icardi borró los posteos que subió a su Instagram, donde mostraba los chats con la empresaria.

Mauro Icardi Wanda Nara.jpeg

Mauro Icardi Wanda.jpeg