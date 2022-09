Mauro Icardi filtró tremendos chats con Wanda Nara: "Sos re tóxica"

"Me resulta muy doloroso vivir este momento. Pera dada mi exposición, las cosas que están trascendiendo y las especulaciones mediáticas es preferible que lo sepan por mí", comenzó diciendo la rubia en el posteo.

wanda wanda.jpeg

"No tengo más nada que aclarar y no voy a dar ningún tipo de detalles sobre esta separación. Por favor pido pueden entender no solo por mí, sino también por nuestros hijos", finalizó.

Los explosivos chats de Mauro Icardi y Wanda Nara

En las últimas horas, Mauro Icardi publicó en su Instagram conversaciones con Wanda Nara. El jugador mostró que los mensajes y las llamadas insistentes de la rubia, a quien tildó de "tóxica".

En esos chats, la empresaria le recrimina que no esté en la casa cuidando a los chicos. "¿Dónde estás? En vez de dormir con el nene, te vas por ahí", le dice la botinera. "Estoy solo, no tengo porque darte explicaciones. Me dejaste vos. ¿Ahora me querés manejar la vida de separado también?", le contesta el futbolista.

Mauro Icardi Wanda.jpeg

Wanda, furiosa, sigue: "Sos mentiroso, de casado y de soltero. ¿No me querés decir? Ok. Peor para vos". "¡Que tóxica!", retruca el jugador, cortante con la madre de sus hijas.

En otra captura, se observan varias llamadas que la rubia le hace a Icardi. "¿Estás? Te estoy llamado. Estoy subiendo al avión, mañana tengo fotos en Uruguay. ¿Me podes responder?", le dice, tras varios intentos por comunicarse. "¿Qué pasa?", le pregunta él, después de recibir cuatro llamados y esos mensajes.

Mauro Icardi Wanda Nara.jpeg

Eso no es todo, en esa historia, futbolista arroba a la madre de sus hijas y agrega: "Cuando te la das de soltera, o decís serlo, pero sos re tóxica".

En una tercera captura, Icardi muestra una llamada de Wanda y comenta: "Tóxica nivel 1000. ¿En qué quedamos gordi?". Además, deja una trivia para sus seguidores, donde pregunta: "¿Estará soltera o no?"

Mauro Icardi Wanda .jpeg

Para finalizar, el jugador sube una foto a sus historias, en la cual está tirando un besito con la mano, y otra, que es de una videollamada con Wanda y cierra: "Te amor toxi".

Wanda Nara.jpeg