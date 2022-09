Desde la casa de Wanda Nara, L-Gante hizo un explosivo anuncio: "Alrededor de dos meses..."

L-Gante

“¿Estás cansado? Tenés una carita de que necesitás descansar”, le escribió una seguidora, a lo que el cantante le contestó: “Yyyy tanto no le errás”, con la particularidad de que lo hizo desde una vivienda que después se identificó como la casa de Wanda por una story de ella.

Y cuando le preguntaron cuánto tiempo lleva separado de Tamara Báez, él le respondió de manera directa: “Alrededor de dos meses. Pero tranqui”.

Luego, otro usuario le preguntó a L-Gante “¿Qué onda Wanda? ¿Copada como en las redes?”, a lo que el cantante optó por responder con un video de Wanda saludando y la frase “Mucho más”.

L-Gante

L-Gante habló del rumor de separación de Tamara Báez y del escándalo con sus bailarinas

L-Gante rompió el silencio y habló por primera vez del rumor de separación de Tamara Báez y el escándalo con las bailarinas en su cuental de Instagram.

“¿Por qué nunca te mostrás con Tamara? ¿No te parece que la fama hizo que dejes de lado a la mujer que siempre te bancó?”, le preguntaron sus seguidores.

Y él contestó: “¿Cómo que no? De vez en cuando me acompaña, fuimos a los Premios Gardel, a programas de televisión, a veces sí y a veces no. Tampoco vamos a depender de lo que dicen los demás, son cosas personales”.

Lo que llamó mucho la atención es que el cantante no desmintió la separación, haciendo crecer aún más la versión de crisis.