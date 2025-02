Trascendió la terrible macumba de Pampita contra alguien que la humilló: "En la heladera"

La prima de la diosa de las pasarelas señaló a su tía como la mujer que habría realizado ese "trabajo". "Carolina no tiene nada que ver con lo que haga mi tía", aclaró.

"Mi tía, en el afán de creer en eso y protegerla, como mamá luchadora y leona, quizá lo hizo, de esa manera, como pudo", añadió.

Cuando le preguntaron si su tía habría hecho lo mismo cuando Pampita estaba con Benjamín Vicuña, la respuesta de Abigail fue tajante. “A Vicuña, lo quería mucho Thania. Es el papá de los nietos. Thania no es mala, ha hablado maravillas de Benjamín”, sentenció.

Embed

Pampita habló nuevamente de su separación con Moritán y apuntó contra su ex suegra: "No la perdono"

A cinco meses de la escandalosa separación de Pampita y Roberto García Moritán, la modelo habló con A la Tarde (América TV) y opinó acerca de las recientes declaraciones que tuvo el político.

“Dijo que un poco le dolió que mostraras los chats, que no estuvo bien lo que hiciste en su momento”, le transmitió el notero Olivier Quiroz a Pampita para ver su postura al respecto.

Automáticamente, ella aseguró: “Vos viste como soy yo, con la verdad. No me gusta la mentira y me vuelvo loca con esas cosas. Ahí había un problema de fechas, él decía que hacía mucho que estábamos separados y yo salí a decir que no, por eso mostré los chats".

"Para mí era importante decir cuando había pasado todo. Tampoco quería que la gente piense que andaba en el Martín Fierro fingiendo algo, o que tengo una relación comercial o por un interés político", admitió y agregó: “Provocarme a mí es meterte en una que no te conviene”.

Por otro lado, recordó los dichos que tuvo la mamá de García Moritán en aquel momento y confesó que nunca lo pudo superar. “Me molestó porque no sabían la verdad y entonces opinaban desde el lugar de desconocer", expresó.

"Me molestó muchísimo, me enojo muchísimo y estoy enojada hasta el día de hoy. Esas cosas yo no las perdono”, sentenció. En ese sentido, sobre sus nuevos vínculos, reconoció: “Hoy no tengo ganas de forzar cosas. Solo me junto con gente que me hace bien, que me quiere, que me cuida, que me valora”.