Trascendió que Jorge Rial invitó a España a Romina Pereiro antes de comenzar la relación con Josefina Pouso

Rial entonces, invitó a Pereiro a España con la excusa de ir a ver a los Rolling Stone, banda que le gusta a ambos. La nutricionista le habría dicho que no, y así fue cómo terminó invitando a Pouso, contaron en Intrusos, América.

“No hay nada que ocultar, solo que no es el momento para blanquear algo, porque nosotros estamos en una muy nueva”, dijo Josefina Pouso al regresar al país.

rial pouso 1.jpg

Filosa frase de Alejandra Quevedo sobre el romance de Jorge Rial y Josefina Pouso

Tras la confirmación del vínculo entre Jorge Rial y Josefina Pouso, Alejandra Quevedo habló en LAM. La periodista, que en el pasado estuvo involucrada en un romance con el conductor, lanzó una frase picante al referirse sobre este nuevo affaire.

"Nada me sorprende. Está bien, igual. Me encanta", opinó la panelista de espectáculos cuando le consultaron por el romance entre el ex Intrusos y su colega.

El cronista de LAM mencionó que Rial y Pouso arribaron al país en distintos vuelos. Al respecto, Quevedo acotó: "¡Hay que llegar por separado! ¡Es parte de la estrategia!".

La periodista sostuvo que el ex Intrusos no tienen intenciones de formalizar ninguna relación. "No quiere rótulos... Me parece perfecto. Que diga eso significa que no quiere compromisos", sentenció.

Por último, Quevedo remarcó que Rial está en plena libertad en el plano sentimental. "Está perfectamente separado", concluyó.