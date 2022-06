Tremenda acusación de Yanina Latorre a Walter Queijeiro: "Se metió en la cama de..."

El Pato Galván, Mónica Farro y Kate Rodríguez, ex participantes del reality, estuvieron en el piso del ciclo que conduce Ángel de Brito.

“Un participante hombre, del que no voy a decir el nombre, le tocó la cola a Emily y no salió al aire. Y vos Moniquita Farro estabas al lado y lo viste. Después de tirarle el ‘cuerito’ le metió un chirlo”, remarcó Latorre sobre algo que pasó en el reality y no fue mostrado al aire.

“Y en otro episodio pasó exactamente lo mismo con Melody (Luz) la primera semana”, acotó Rodríguez. Y luego la panelista siguió con un episodio más grave: “Y hubo otro participante que, totalmente borracho, se metió en la cama de Silvina (Luna) y de Majo (Martino) y las chicas no podían sacarlo. Se llegó a sacar el cinturón, el pantalón y la remera. ¿Es verdad?”.

Kate hizo un gesto con su cara, evitando dar detalles del tema. A lo que Yanina lanzó: “Lo digo yo: Walter Queijeiro”. Y ahí la panameña reconoció que “hubo una fiesta y ella se fue a dormir temprano ese día”.

“Entonces los cuidaron a los participantes, no es que los mataron”, reconoció entonces Yanina en cuanto a la edición del programa.

Picante consejo de Yanina Latorre a la China Suárez

La producción de Marcelo Tinelli habría convocado a la China Suárez para ser uno de los jurados del reality Canta conmigo ahora, según comentó Ángel de Brito en LAM, América Tv.

"Otra (figura) que llamaron, y está bien que la llamen, va a tener efecto, es a la China Suárez", contó el conductor. Ante esta información, Yanina Latorre le dio un particular y picante consejo a la actriz sobre esta propuesta laboral que tiene vigente.

"Está bueno, que aproveche. Ella no está con tanto laburo", lanzó la panelista. Y remarcó: "Que aproveche el quilombo de todo lo que está pasando para esto. Pampita aprovechó en su momento el quilombo. Aparte canta bien".