El duro relato de Yanina Latorre: "Perdí tres embarazos"

Y continuó: "Les quiero agradecer por todo el cariño, respeto y apoyo que me dieron desde el momento que compartí mi decisión. Familia, amigas, mi doc y todo su equipo... Me sentí súper querida, cuidada y contenida. Todos los que fueron parte de este pedacito del camino los volvería a elegir mil veces".

"Fue hermoso saber que somos muchas las chicas que queremos ser mamás y que cuando con los procedimientos naturales no logramos nuestro objetivo, recurrimos a la ciencia para cumplir nuestro deseo. El camino muchas veces es largo... ¡no hay que bajar los brazos!", sentenció.

El duro relato de Yanina Latorre en LAM

El miércoles en LAM hablaron sobre el deseo de ser madre de Rocío Marengo.

Mientras relataban la noticia, Yanina Latorre contó que afrontó una dura lucha antes de quedar embarazada de Lola, la hija que tuvo con Diego Latorre.

"Yo quería ser madre. Hacía siete años que estaba casada y no quedaba bajo ningún punto de vista", comenzó la panelista.

Yanina recordó que, después de varios intentos para tener un bebé, fue a un especialista. "Estábamos en Rosario porque Diego (Latorre) jugaba en Rosario Central. Conocí al doctor Colabianchi y me operé porque tenía endometriosis. Hice un tratamiento y quedé embarazada", detalló.

La panelista estremeció a todos al narrar lo que vivió antes de la llegada de su segundo hijo. "Después de Lola, yo le dije a Diego que no quería tener más hijos. Nunca me cuidé y nunca quedé embarazada. Vino Dieguito, pero cuando me entero, no le digo nada a Diego porque dije: 'Lo voy a perder'. Pensé eso porque entre Lola y Dieguito, perdí tres embarazos. Los largaba durmiendo en la cama, mientras Diego concentraba. Fue espantoso", siguió.

Finalmente, Yanina reveló cómo fue que le dio la noticia a su pareja. "Estábamos viviendo en México. A Diego lo había vendido a Guatemala. Nos mudamos, armé toda la casa y le dije: 'En cinco meses vamos a tener un bebé'", cerró.