La sorprendente producción de Sebastián Pollastro que cuestiona al género y los mandatos sociales

El ex hermanito sorprendió con una producción que hizo junto al reconocido fotógrafo y director de cine José Cicala, y habló con PrimiciasYa.

-¿Por qué se te ocurrió hacer estas fotos?

-¿Por qué no? Sería la pregunta (Risas) Hace casi 20 años que hago fotos. Hice producciones en traje, Jean y remera, en la playa, en ropa interior, hasta caracterizado con maquillaje como Zombie, pero lo que llama la atención y lo levantan en todos los portales es una producción donde tengo tacos y medias de red… Ahí está la respuesta! Justamente por eso las hice, Porque sostiene lo que vengo planteando hace más de 15 años en los medios: Hay millones de formas de Ser, darle visibilidad a esto ayuda muchísimo a que entendamos como sociedad que los mandatos rancios de como “deberían ser los hombres o las mujeres” hay que pasárselos por donde no te da el sol.

-Cuando compartiste algunas de las fotos en Instagram pusiste algo así como que: “el género es una mentira”, ¿A qué te referís con eso?

-A que es mentira que hay “cosas de hombres” y “cosas de Mujeres”. El Género es una construcción, una convención, muchas personas poniéndose de acuerdo en que ciertas prácticas, ropa, costumbres, usos y costumbres le corresponden a un hombre o a una mujer. Eso es una mentira, y cambia radicalmente dependiendo de la época y el lugar, mira si te vas a Francia, a la época de Luis XIV los hombres de alto status social, poderosos, usaban tacos. No solo Tacos, maquillaje, pelucas. Tampoco hace falta irte tan lejos en el tiempo, actualmente en Escocia sigue estando totalmente naturalizado que los hombres usen Kilts (faldas).

- ¿Vos decís que todos deberían usar tacos o pollera?

-Yo pienso que cada persona debería usar lo que se le cante. Y que no te miren raro, te maten o que entres a un local y te digan la ropa de hombre está por allá, o que los colores son de mujer. Nos fuimos tan al carajo que hasta los perfumes, un aroma que te lo venden en una botellita dicen que son For Him (para él) o For Her (Para ella). Un aroma, entendes que absurdo? Por suerte las cosas cambiaron muchísimo, las nuevas generaciones la tienen mucho más clara. Y la sociedad se está adaptando, de a poco pero está cambiando. Antes era rarísimo ver a un hombre con pollera en Tv, y hoy por hoy he ido a grabar Emparejados usando una.

-¿A qué pensas que se debe ese cambio de la TV?

-Me parece que están empezando a ocupar cargos importantes, de decisión, personas más jóvenes, con otra cabeza, menos mambos con los mandatos rancios de antes. Cuando yo salí de Gran Hermano me cerraron muchas puertas por no ser como un hombre debería ser. Y eso que la gente me había apoyado, me eligió y me puso en la final de uno de los programas más vistos de la historia de la TV, en un canal líder, en pleno prime time. Así y todo, querían que fuera como “debía ser” un hombre. Con esto no digo que todas las personas grandes son cerradas, hay muchos productores que se deconstruyeron, se adaptaron al cambio. Porque te crees que cada vez llaman a más personas de las redes para ocupar lugares en los medios? Para que atraigan a personas que dejaron de consumir televisión. La sociedad cambió, la forma de expresarse, de comunicarse cambió, si no se adaptan, las nuevas generaciones van a seguir migrando a buscar otros consumos con los que se sienten identificados. Por eso se van a las plataformas, redes sociales, YouTube. Si la tele seguía mostrando únicamente una forma de ser, perdían. Fíjate sino el éxito que tienen ocupando lugares centrales Jey Mammon, Lizy Tagliani, Flor de la V, la gente los ama, los consume, se ríen con ellos.

-¿Y en el amor, me imagino que recibirás muchas propuestas de chicos, más con estas fotos?

-(Risas) ¡Ojalá! Recibo muchos más mensajes y propuestas de mujeres que de hombres.

-¿Aún con fotos donde explotas más el lado femenino?

-Aunque no lo creas, les encanta. Si bien es cierto que hay mujeres que les atrae la masculinidad hegemónica. Cada vez son más las que le escapan al típico Machito, pelo en pecho que les dice “eeeh mametaa venite pa´casa”. Es el cambio del que te hablaba, la sociedad cambió mucho. El movimiento Feminista hizo un gran trabajo en exponer al Machismo, al patriarcado. Cada vez son más las chicas que buscan hombres deconstruidos, sin masculinidad toxica. Lo veo todo el tiempo! En mis amigas, en los mensajes que me mandan las chicas que me siguen en redes sociales… Es muy común ese pensamiento de “Sebastián es gay, lo siguen gays” y sabes que no! Si bien me siguen muchos chicos de la comunidad LGBTQI+ , la mayoría de mis seguidores en redes Sociales son mujeres.

-¿Entonces estás solo?

-Soltero si, solo no. Hay una diferencia abismal (Risas).

-¿Cómo te sentís con Emparejados?

La verdad que muy cómodo, disfrutando el programa, el equipo, todo. Siento que es la oportunidad justa donde puedo explotar todo lo que estudié y vengo haciendo. Me recibí de locutor en el ISER hace unas semanas, y habiéndome formado en actuación, y teatro musical, soy como un todo terreno. Si vez el programa, presento noticias de la semana, improviso casando en vivo al Tucu y Sabrina, bajo una escalera en tacos, imito a Montaner. Un Boyscout siempre listo!

- ¿Hay buena onda en el equipo?

La mejor. Posta, desde el Tucu y Sabri que son la cabeza, Débora D'Amato, May Martorelli, Juan Etchegoyen, la producción, en serio hace mucho que no formaba parte de un equipo/elenco donde hay tanta buena onda. Se trabaja tranquilísimo, Y creo que eso se transmite, por eso la gente nos acompaña.

Fotos: José Cicala - Machado Cicala