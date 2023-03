La fuerte y enérgica postura de Fernando Burlando sobre Jey Mammon: "Yo le creo"

"Para esta clase de situaciones no hay establecida una legislación al respecto", afirmó y explicó que, por esa razón, están evaluando la posibilidad de pedir un juicio por la verdad.

Burlando mencionó un antecedente, que podría ser fundamental para exigir este procedimiento, que le permitiría a Jey limpiar su buen nombre y honor: "Hay un antecedente: un tribunal internacional le sugiere a un tribunal de casación de la provincia de Buenos Aires que lleve adelante un juicio de estas características".

Al finalizar, el letrado indicó que, en el caso del conductor, podría prosperar esta herramienta. "En ese omento, se empezaron a esgrimir posiciones sobre si tenía que hacerse solo con las víctimas o podía hacerla otra persona. ¿Hay posibilidad de hacer algo parecido en el caso de Jey? Se podría intentar. Yo soy de la idea de que todos somos iguales antes la ley. Si una víctima puede denunciar una situación, tranquilamente un acusado también podría denunciar porque hay que establecer un equilibrio", sentenció.

La polémica frase de Fernando Burlando al hablar de la denuncia contra Jey Mammon

En las últimas horas, Fernando Burlando habló en LAM en calidad de abogado de Jey Mammon. El letrado explicó que su estudio defendió al conductor cuando fue acusado por Lucas Benvenuto ante la Justicia.

Ante el revuelo que el caso generó en los medios en estos días, Burlando decidió dar notas y manifestarse en defensa del actor y humorista, que podría pedir un juicio por la verdad para limpiar su buen nombre.

Este jueves en Intrusos (América TV) pasaron al aire un fragmento de una entrevista que le hicieron al letrado en Telenueve. En ese reportaje, Burlando lanzó declaraciones que despertó polémica.

"En el mundo gay hay situaciones que se viven, que se ven, que todos, da la sensación, que dan vuelta la cara y no las observamos y esto no ocurre, no hay niños dando vueltas por todos lados. Entonces, me interrogan a mí como si yo fuese responsable de ese tipo de situaciones, cunado realmente ustedes son más responsables que yo", fueron los dichos del abogado.

Flor de la V quedó sorprendida con las declaraciones de Burlando y manifestó un interrogante. "¿Quiso decir que en el mundo gay hay niños?", sentenció, desconcertada por la nota.