Ulises y Nano estallaron ante la posibilidad de que Brian regrese a Gran Hermano tras su expulsión

“Tira indirectas, Brian vuelve dice. Cállate la boca imbécil”, le comentó Ulises Apóstolo a Nano sobre los comentarios que estaba haciendo Tato por la salida del vendedor ambulante.

Ante eso, él aseguró: “Lo que pasa es que él está cagado porque no ganó nunca más una prueba del líder y cada vez queda más lejos. No es Brian le que le da miedo, es que si no gana las pruebas tranquilamente puede ser el".

Lo cierto, es que Brian volverá a la casa el próximo domingo ya que tras abandonar la casa Santiago del Moro le dio la posibilidad de aislarse y volver al juego.

Embed

Keila expuso que su expulsión en Gran Hermano 2024 estuvo armada

Anoche, Keila Sosa fue expulsada de la casa de Gran Hermano 2024. El Big se comunicó con la casa e informó a los participantes que tomó la decisión de sacarla del juego.

Sin embargo, en ese momento, la chica de Tigre metió la pata y dejó en evidencia que la situación no la tomó por sorpresa ya que había conversado todo con la producción horas antes.

Embed

"Espero que gane alguien que se lo merezca más. Por favor, lleguen a la final. Extraño mucho a mi familia, perdón. No se los podía decir!", expresó Keila, que venía manifestando sus intenciones de dejar la competencia.

Antes de entrar en la puerta giratoria, Keila abrazó a Lourdes y Martina y se disculpó por haberles ocultado que había acordado irse: "Las amo, las amo... perdón por no contárselos".

Muchos de sus compañeros estaban tranquilos ante su salida porque era algo que elle venía planteando. "Ya lo sabía. Ella lo pidió", comentaban en voz baja algunos de los chicos, mientras las amigas de Keila no paraban de llorar.