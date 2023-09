La participante de nueve años que conmovió con su voz al jurado de Got Talent Argentina

“Me encantó lo que hiciste y me encanta tu look”, expresó La Joaqui en su devolución. Abel Pintos, por su parte, le preguntó a Belén por qué se le dio por cantar. “Me hace bien, me da felicidad, elijo cantar cuando estoy ansiosa y necesito calmarme, o cuando estoy enojada y me pelee con mis hermanas”, le respondió. “Cantás muy bien pero sobre todas las cosas sabés poner en una canción todo lo que contaste recién. Eso te va a convertir en una gran artista”, le dijo el cantante a la nena.

Flor Peña, en tanto, destacó la importancia de que Belén continúe siendo una niña por más que tenga un talento inconmensurable. “Lo que te podría decir como alguien que empezó de más chiquita que vos es que no quemés etapas. Si querés cantar, cantá. No le pongas más que eso, y tratá de elegir canciones con las que te sientas identificada y que te representen, que te hagan sentir contenta. Y salí a jugar”, expresó actriz. El jurado finalmente votó para que María Belén pase a la siguiente etapa del ciclo.

La Joaqui enloqueció de amor con la sensual coreografía de los novios tangueros en Got Talent Argentina

Carla Domínguez y Julio Seffino, novios que se dedican a bailar tango, se presentaron este jueves en Got Talent Argentina (Telefe) e hicieron que La Joaqui enloqueciera de amor con su sensual performance.

Después de la extraordinaria coreografía, la integrante del jurado opinó: “Ahora entiendo cómo se engancharon. Yo también me hubiese confundido si me revolean así. No quiero que suene mal pero es increíble la tensión sexual de hacer el amor bailando que liberaron y sin hacer algo vulgar. Es tan hermoso y seductor, los dos son increíbles. Me encantó”.

Abel Pintos, en su devolución, dijo: “Qué mujer y qué hombre”. Por su parte, Emir Abdul, expresó: “Hace muchos años que no veía bailar a alguien tan increíble como hoy. Sos un gran partenaire y los dos saben lo que hacen, tienen su propia esencia. Tus miradas hacia ella, es increíble, felicitaciones”.

“El arte es y debe ser imperfecto. Pero ustedes son perfectos. Me emocionó tanto arte, tanto amor, pero no amor solamente entre ustedes, sino amor por lo que hacen. No me imagino a ustedes haciendo otra cosa más que bailar de la forma que bailaron. A partir de hoy me conmuevo viendo bailar tango”, afirmó Flor Peña.

La Joaqui, cuando todos terminaron de hacer su devolución, no esperó y apretó el botón dorado que hizo que la pareja pase directamente a la siguiente etapa. “Me encantó. Sigan fomentando el amor que es hermoso”, cerró La Joaqui.