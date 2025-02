Un ex integrante de Gran Hermano regresa a la casa: quién es y por cuánto tiempo

Se trata de Bautista Mascia, el uruguayo que ganó la última edición del programa con más del 55 por ciento de los votos, en una final a la que también llegaron Emmanuel Vich y Nicolás Grosman.

"El mes próximo entra Bautista Mascia por dos días de viciada a la casa", indicó el conductor de LAM, América Tv, desde sus historias de Instagram.

bautista mascia ingresa a la casa gran hermano 2024.jpg

De esta manera, Bautista tendrá apenas 48 horas, en principio, para poder compartir sus vivencias con los actuales participantes y recordar su exitoso paso por GH.

El uruguayo obtuvo un premio de 71 millones de pesos tras ganar el reality y su vida cambió para siempre encontrando también el amor con Denisse González.

Bautista fue el ganador de la edición anterior que se emitió el año pasado por Telefe y ahora tendrá la chance de volver a revivir esa experiencia.

Habrá que esperar cómo cae la visita del uruguayo a la casa y la recepción que le darán los actuales hermanitos que hace poco recibieron a ocho nuevos participantes: Saif Yousef, Gabriela Gianatassio, Santiago 'Bati' Larrivey, Selva Pérez, Lorenzo de Zuani, Lucía Patrone, Eugenia Ruiz y Marcelo Carro.

bautista mascia gran hermano.jpg

La romántica declaración de amor de Renato a Rosina en Gran Hermano 2024: "Que sepa..."

Este domingo, en la gala de eliminación de Gran Hermano 2024, Telefe, el participante Renato Rossini le declaró su amor a la exjugadora de la temporada anterior, Rosina Beltrán.

En pleno aire, el peruano volvió a mostrar la piedrita que le dio la misteriosa mujer y el conductor Santiago del Moro le preguntó sin vueltas: "Somos todos grandes, ¿de quién es la piedrita esa?".

"Es que no sé si ella está de acuerdo con que lo diga. No sé, no hemos conversado sobre el tema", le respondió Renato. "Bueno, pero eso es problema de ella, ¿es como un amuleto'", siguió el presentador.

"La piedrita tiene dueña, es una dueña muy linda. Puedo tirar pistas: su nombre empieza con R y termina con A", dijo el participante. "Ayyyyy, ya sé quién es", gritó emocionada Selva Pérez. "Es del otro lado del charco", sumó la rubia entusiasmada.

"¿Están de novios?", le consultó Del Moro. "Nos estamos conociendo. Pero que sepa que la quiero mucho, que la extraño un montón y que espero volver a verla pronto", expresó Renato. "Bueno, no tan pronto", dijo entre risas pensando en la competencia.