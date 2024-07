Un nuevo escándalo para Rolando Barbano al dar positivo de alcoholemia: "No fui consciente"

Al tiempo que acto seguido pusieron al aire la palabra del protagonista, quien asumió su imprudencia y se mostró arrepentido. “Salí con un amigo, brindamos por el Día del Amigo. No me di cuenta, fui imprudente. Estaba muy cerca de mi casa. Conduje, hubo un control de alcoholemia, me presté al control y dio positivo”, admitió de movida Barbano.

Al tiempo que agregó: “Me secuestraron el auto y ahora estoy en vías de responder legalmente a esto, que es lo que corresponde, que es hacerme cargo porque me equivoqué, cometí un error. Nunca lo había hecho en mi vida, nunca me había pasado, no fui consciente de lo que me había tomado, que me podía dar una alcoholemia positiva”.

“Hice algo que está mal, que es haber manejado después de tomar alcohol, y ahora tengo que resolverlo con faltas. Estoy muy arrepentido, obviamente. No me va a volver a pasar, pero me equivoqué. Cuando uno comete un error, lo mejor es decirlo. Yo creo que no hay que tomar antes de conducir, la verdad subestimé lo que había tomado. No pensé que podía dar un positivo. Ahora estoy pagando las consecuencias, las multas, etcétera”, repitió el co conductor de Cámara del crimen (TN).

En tanto, el periodista se mostró molesto por la trascendencia de la noticia difundida en los programas de espectáculos. “No sé por qué se enteró todo el mundo, porque en realidad no deberían difundir quiénes hacen los controles: quién da positivo y quién no. Más cuando yo me presté para el control, no hice ningún escándalo, frené el auto, hablé con la gente, les di los documentos y firmé todas las actas. Me fui caminando a mi casa porque estaba a metros”, concluyó.

Se supo qué hizo Rolando Barbano mientras Marina Calabró estaba de vacaciones en Miami

Después de su renuncia a Lanata sin filtro (Radio Mitre) para tomar distancia de su colega y ex pareja, Rolando Barbano, Marina Calabró se fue de viaje a Miami para aquietar la mente y acomodar sus ideas.

Es así que tras su regreso a Buenos Aires, desde Socios del espectáculo (El Trece) revelaron qué hizo el periodista mientras la menor de las Calabró intentaba recomponer su corazón a miles de kilómetros.

rolando barbano y marina calabró.jpeg

“Ahora al no verse todos los días en la radio, capaz que él empieza a sentir que realmente la extraña”, deslizó Paula Varela en un intento por creer en una reconciliación. Fue allí cuando de repente intervino Matías Vázquez comentando filoso: “¡Qué la va a extrañar si estuvo de gira dando vueltas en la noche porteña!”.

Asimismo, Nancy Duré contó que tuvo una charla con Marina, de quien es amiga y colega, de la que dio algunos detalles reveladores. “No voy a contar intimidades de lo que estuvimos hablando en estos días... lo que voy a decir es esto: a veces tomar distancia te hace ver las cosas con claridad”, sostuvo filosa.

Al tiempo que completó contundente: “Entonces ahí te das cuenta y decís... ¿qué hacías ahí querida? Me parece que Marina se dio cuenta de que Barbano no era la persona para ella”.