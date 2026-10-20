Un participante quedó eliminado de MasterChef y rompió en llanto al despedirse: "Cuando remarcan..."

Cómo fue la despedida de Morena Beltrán en MasterChef

"Tenés que estar contenta, lo diste todo", expresó Betular, conmovido casi hasta las lágrimas. Maru le deseó que pueda volver en el repechaje. "Te vas en un día donde todos cocinaron muy bien", sumó Germán. Wanda Nara, por su parte, le destacó el plato que le hizo a su abuela y los zapatos que llevaba todas las noches.

Y llegó el turno de las palabras de More: "Es un lugar muy hermoso, se comparten valores. La pasé muy bien y me llevo hermosos recuerdos de compañeros y amigos". Fue allí cuando Juli Poggio tomó la palabra por todos sus compañeros, destacó lo buena persona que es y le deseó que tenga la oportunidad de volver.

Al escucharlo, la periodista no pudo evitar quebrarse: "Cuando te vas y te remarcan que sos buena compañera, cuando sentis que al grupo un poco le duele la pérdida, es porque algo bien hiciste".