Flor de la V habló del tenso cruce con Andrea Taboada al aire y reveló qué pasa entre ellas: "Está todo..."

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"Disfrutando esta noche tan especial con estos premios de la música, contentísima", aseguró una radiante Flor. Asimismo, confió la alegría de poder encontrarse con tantas grandes figuras de la música, si bien dejó en claro su fanatismo por los hermanos Lucía y Joaquín Galán. "Ya con ver a Pimpinela, ya estoy hecha", aseguró.

Fue allí que ante la consulta sobre qué pasa con Andrea Taboada, la conductora de El Nueve aseguró: "¡No pasa nada! ¿Qué va a pasar? Está todo bien. Yo amo a mi equipo, me encanta", restándole importancia a lo sucedido al aire con su panelista.

Claro que también opinó de otras cuestiones. Así, sobre el premio que recibió Wanda Nara a la mejor canción viral por Bad bitch, De la V reveló que lo había contado en su programa durante la tarde. "Yo pregunté a Dami (Damián Rojo) quién la votó, no sé cómo fue, pero igual me parece que está bien. Esto es la televisión y la televisión es show", expresó la actual conductora de El Nueve.

Por último, consultada sobre su opinión sobre la llegada de Marcelo Tinelli al mundo del streaming, Flor de la V admitió no haberlo visto. "No lo vi. El único streaming que veo es Bondi", concluyó antes de ingresar a la primera gran fiesta de la música que contó con un sinfín de figuras de los más variados rubros musicales.

RS FOTOS.

Qué dijo Andrea Taboada sobre el cruce con Flor de la V en pleno aire de Los Profesionales

Luego del incómodo momento que protagonizó con Florencia de la V en pleno programa, Andrea Taboada salió a aclarar cómo es su vínculo con la conductora de Los Profesionales con Flor (El Nueve) y buscó ponerle paños fríos a la situación.

Tras la repercusión que tuvo la escena, Taboada fue contundente al referirse a su compañera y descartó cualquier conflicto personal. "No tengo ningún problema con Flor todo lo contrario", expresó en diálogo con PrimiciasYa, dejando en claro que lo ocurrido al aire no afectó la relación entre ambas.

Además, la periodista reconoció el rol de la conductora dentro del ciclo y respaldó su manera de organizar el programa. "Es TV y ella la conductora. Maneja los tiempos", sostuvo, al relativizar el episodio y señalar que se trató de una dinámica propia del trabajo televisivo.

"Pero estoy muy feliz de estar en el programa y canal 9", concluyó, con un mensaje que buscó despejar las dudas sobre su continuidad y su relación con Florencia de la V.