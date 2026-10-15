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Flor de la V habló del tenso cruce con Andrea Taboada al aire y reveló qué pasa entre ellas: "Está todo..."

En medio de la primera edición de los Martín Fierro de la música, Flor de la V se refirió a cómo quedó su vínculo con Andrea Taboada después de cortarla en pleno aire de Los Profesionales.

15 oct 2026, 09:04
Flor de la V habló del tenso cruce con Andrea Taboada al aire y reveló qué pasa entre ellas: Está todo...

Flor de la V habló del tenso cruce con Andrea Taboada al aire y reveló qué pasa entre ellas: "Está todo..."

Flor de la V habló del tenso cruce con Andrea Taboada al aire y reveló qué pasa entre ellas: Está todo...

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En la noche del miércoles, el mundo de la música tuvo su primera gran cita con los premios Martín Fierro, en la que fue la primera entrega de las distinciones de Aptra al universo musical. Y Flor de la V fue una de las figuras del espectáculo que dijeron presente, no sólo para acompañar a los nuevos ternados sino también apoyando así a los premios más importantes del showbusiness local.

Así, durante su llegada a Tango Porteño, la conductora de Los Profesionales con Flor, De la V habló con su habitual sinceridad sobre el incómodo momento que vivió con Andrea Taboada esta semana cuando cortó en seco a su panelista en pleno aire.

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Lo cierto es que mientras analizaban la sorpresiva separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega, Taboada intentó compartir con la audiencia la nula intención de los protagonistas y su entorno de hablar públicamente sobre el tema, por lo que Flor de la V no dudó en decirle: "Igual si no te dijeron nada no me digas más, porque no sirve". Y si bien la panelista intentó ampliar y profundizar su argumentación sobre la cuestión, no pudo terminar dado que la conductora le dio el paso a otra panelista.

Con este telón de fondo, anoche Flor de la V fue consultada por PrimiciasYa en la previa de los Martín Fierro de la música sobre esta situación después de que Taboada confiase a este portal que todo estaba bien entre ellas.

"Disfrutando esta noche tan especial con estos premios de la música, contentísima", aseguró una radiante Flor. Asimismo, confió la alegría de poder encontrarse con tantas grandes figuras de la música, si bien dejó en claro su fanatismo por los hermanos Lucía y Joaquín Galán. "Ya con ver a Pimpinela, ya estoy hecha", aseguró.

Fue allí que ante la consulta sobre qué pasa con Andrea Taboada, la conductora de El Nueve aseguró: "¡No pasa nada! ¿Qué va a pasar? Está todo bien. Yo amo a mi equipo, me encanta", restándole importancia a lo sucedido al aire con su panelista.

Claro que también opinó de otras cuestiones. Así, sobre el premio que recibió Wanda Nara a la mejor canción viral por Bad bitch, De la V reveló que lo había contado en su programa durante la tarde. "Yo pregunté a Dami (Damián Rojo) quién la votó, no sé cómo fue, pero igual me parece que está bien. Esto es la televisión y la televisión es show", expresó la actual conductora de El Nueve.

Por último, consultada sobre su opinión sobre la llegada de Marcelo Tinelli al mundo del streaming, Flor de la V admitió no haberlo visto. "No lo vi. El único streaming que veo es Bondi", concluyó antes de ingresar a la primera gran fiesta de la música que contó con un sinfín de figuras de los más variados rubros musicales.

RS FOTOS.

Qué dijo Andrea Taboada sobre el cruce con Flor de la V en pleno aire de Los Profesionales

Luego del incómodo momento que protagonizó con Florencia de la V en pleno programa, Andrea Taboada salió a aclarar cómo es su vínculo con la conductora de Los Profesionales con Flor (El Nueve) y buscó ponerle paños fríos a la situación.

Tras la repercusión que tuvo la escena, Taboada fue contundente al referirse a su compañera y descartó cualquier conflicto personal. "No tengo ningún problema con Flor todo lo contrario", expresó en diálogo con PrimiciasYa, dejando en claro que lo ocurrido al aire no afectó la relación entre ambas.

Además, la periodista reconoció el rol de la conductora dentro del ciclo y respaldó su manera de organizar el programa. "Es TV y ella la conductora. Maneja los tiempos", sostuvo, al relativizar el episodio y señalar que se trató de una dinámica propia del trabajo televisivo.

"Pero estoy muy feliz de estar en el programa y canal 9", concluyó, con un mensaje que buscó despejar las dudas sobre su continuidad y su relación con Florencia de la V.

     

 

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