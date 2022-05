Un tatuaje y una frase confirman la crisis de Tini Stoessel con Rodrigo de Paul

Pero esa separación vino con rumores de crisis: Tini se hizo un tatuaje diminuto de un corazón roto que sus fans descubrieron y demostraron en la redes sociales.

"Tini apareció con un tatuaje nuevo que no tenía antes de ir a Ibiza y el nuevo tatuaje es un corazón roto. Si estás tan enamorada y tan bien, ¿por qué te tatuarías eso?", analizó Estefi Berardi en Mañanísima, Ciudad Magazine.

“La noche anterior a viajar a Ibiza con Rodri De Paul ella fue al cumpleaños de Antoine Griezmann, en donde él la habría presentado, y no lo tenía”, dijo la panelista y agregó: “A mí lo que me dicen es que ellos están re enamorados, pero Tini no la está pasando del todo bien con esta situación porque ella viene con una carrera impecable y siempre ha tenido novios que no venían con una historia detrás".

LO que sucede es que la cantante quedó como la tercera en discordia entre De Paul y Homs, y tanto ella como su familia tienen miedo que esto la perjudique. "No le gusta a ella ni le gusta al papá, que le maneja la carrera y es un genio... A ella la siguen muchas chiquitas y estos escándalos afectan su imagen porque los jóvenes eso no lo entienden", agregó Carmen Barbieri.

tini.jpg

Después de blanquear el romance, Tini Stoessel se separó de Rodrigo de Paul

Tras confirmar su romance con Rodrigo de Paul, con una foto de un paparazzi juntos en Ibiza, Tini Stoessel volvió al país. La cantante se separó del futbolista y volvió al país, mientras su ex -Camila Homs- y sus dos hijos, partieron rumbo a Madrid a reencontrarse con él.

Tini dejó el Viejo Continente para volver al país y en su primer fin de semana alejada del futbolista se presentó de de forma sorpresiva en una fiesta de Palermo. La cantante deslumbró en la fiesta Bresh con una versión en vivo de su nuevo tema “La Triple T”, junto a bailarinas.

Tini tenía previstos shows en nuestro país hace un tiempo, pero los debió cancelar por la internación de su padre, Alejandro Stoessel. Que, como ya está mejor, los reprogramó para fin de mes en el Hipódromo de Palermo.

La cantante se mostró muy bien durante el show que pareció disfrutar muchísimo y pareció poco afectarle el reencuentro de su actual pareja con su ex, demostrando que pese a la distancia ella está muy segura de la fidelidad de este nuevo amor.

Camila Homs, por su parte, mostró un par de historias en su Instagram de sus hijos y hasta anunció que "un día ganado" después de entrenar por Madrid, donde en estos días ya comenzó a hacer calor.