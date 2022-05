Tini Stoessel estrenó su nueva canción: la sorpresiva reacción de Rodrigo de Paul

Las fotos que publicó Paparazzi del futbolista del Atlético Madrid y la cantante caminando de la mano confirmaron la relación sentimental entre los dos.

Si bien ninguno habla en público, se siguen sumando más indicios del buen momento que pasan juntos. Hace unas horas, Tini Stoessel presentó el video de su nuevo corte, La Triple T, y sorpresivamente recibió una reacción de Rodrigo de Paul a través de Instagram.

tini stoessel 1.jpg

El futbolista le dio me gusta a una de las publicaciones de Tini con el anuncio del lanzamiento del nuevo clip: "Ya salió la Triple T, link en mi bio", reflejó la joven y ahí Rodrigo le dio like para sorpresa de todos en un gesto virtual que quedó a la vista de todos.

tini stoessel.jpg

Juariu contó cómo descubrió el romance de Tini Stoessel con Rodrigo De Paul

La experta en redes sociales Juariu le contó a Tomás Rebord cómo hizo para darse cuenta de que Tini Stoessel y Rodrigo De Paul estaban de novios.

"Creo que fui la primera en detectar que Tini y De Paul se empezaron a seguir. 'Por qué De Paul va a seguir a Tini Stoessel', me pregunté", dijo Juariu.

Luego de ese primer descubrimiento, Juariu contó que ahí empezó a investigar: "Me di cuenta por un like y me pregunté si se seguían". "¿Das un like pero no seguís a la otra persona?", preguntó Tomás Rebord.

"Muchos jugadores ponen like pero no se siguen", explicó Juariu. "Es como el viejo zumbido del Messenger. Es algo como diciendo 'acá estoy'. No te sigo porque no quiero dejar rastros", agregó.

"Es una ciencia del chimento", replicó Rebord, sorprendido por la capacidad de Juariu para detectar nuevos romances. "Lograste conectar farándula y chimento con redes sociales", concluyó Rebord en otro momento de la entrevista.

"No cualquiera está viendo todos los likes que tiene Tini Stoessel, uno por uno", dijo Juariu. Y explicó que tiene cuatro cuentas de Instagram para seguir a los famosos.

"Voy separando. Sigo cinco famosos en una cuenta, cinco en otra, cinco en la otra. Y los agrupo por tema: Wanda, China, Benjamin Vicuña los sigo a todos en la misma cuenta", explicó.