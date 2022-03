Un trapito increpó a una cronista en vivo: "Cortala"

Embed

"Son dos personas que nos están apretando desde que empezamos y nos piden plata para salir al aire. No me pidió mucho, 50 pesos", precisó la movilera.

Luego, se observó como uno de estos hombres se cruzó de vereda y fue directamente el encuentro con la periodista, quien se alejó unos metros de él.

"La calle no es tuya, cortala. ¡Le pido por favor a la policía que venga!", se la escuchó decir a Giuliana mientras el trapito estaba muy cerca. Por suerte, el tenso momento no pasó a mayores.

Cinthia Fernández cruzó a Gabriel Shultz por los piquetes

Cinthia Fernández y Gabriel Shultz mantuvieron un fuerte cruce al aire el miércoles en el ciclo Momento D, El Trece, mientras se debatía sobre la cantidad de gente que recibe planes sociales en la Argentina en medio de los piquetes llevados adelante por distintas agrupaciones sociales.

La panelista le preguntó al dirigente del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, si hacían alguna contraprestación a cambio de los planes sociales que recibían y lo puso en duda.

“Disculpeme, yo no lo veo”, respondió Cinthia Fernández, provocando la reacción de su compañero. “No Cinthia, vos no lo ves porque no salís de Palermo”, lanzó el panelista.

“No, no me conchetees, no me quieras poner en un lugar en el que no, nene. No, porque a todos nos cuesta llegar a todo. ¿Tenemos una posición económica distinta, somos privilegiados? Sí, pero no me conchetees, no vayas a la fácil”, arremetió con todo Cinthia.

“Salí, te está invitando a verlo”, le dijo Schultz. “¿Todos los que cobran planes laburan, en serio me decís? ¿Todos los que cobran planes hacen eso?”, preguntó Fernández. “No sé si todos, gran parte de ellos”, le dijo su compañero.

“¿Vos salís a la calle? A mí no me bolasees porque vos también andas en un autito divino eh, no me conchetees, porque no me cabe esa. Te apuesto que todos los que cobran planes no laburan Schultz. Dejame de joder”, se defendió Cinthia Fernández. “Apostémoslo, dale”, le dijo Schultz.

“¿Vos no los ves marchar y a veces ni siquiera saben por qué van a marchar? ¿No viste infinidad de notas en los noticieros? Me cansé de ver notas de no sé por qué vine acá, y vine, vine a hacer un reemplazo. Dale, ahora se avivan y dicen que no cobran, pero déjame de hinchar. El trabajo de ellos es ése, mientras nosotros no podemos llegar a nuestro laburo y muchos pierden el presentismo”, cerró certera Cinthia Fernández.