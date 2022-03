Cinthia Fernández se cruzó con un dirigente piquetero: "La gente no puede ir a trabajar"

“Le pido disculpas por la nueva interrupción del tránsito, pero también hay que ver la otra parte, los compañeros que hoy no tenían nada para comer”, respondió Eduardo Bellibon.

Embed

Ahí, la panelista explicó indignada por la situación de cortes a diario: “Yo lo entiendo, ¿pero lograron algo? Hace cuánto tiempo venimos esperando. Porque los únicos que nos perjudicamos somos nosotros. Yo entiendo su reclamo, pero los únicos que nos seguimos perjudicando somos nosotros. Hay 16 piquetes por día y la gente no puede ir a trabajar”.

Y agregó: “Yo lo entiendo, está todo mal en este país, pero no arreglaron nada. Cortan todo, nos hacen la vida imposible, vos queres pasar y terminan siendo agresivos, te insultan de arriba abajo, lo vivo todos los días”.

“Le siguen cagando la vida a la gente, no pueden ir a laburar, termina todo siendo un chiquero, no logran nada, van y cobran por estar ahí , para ustedes es un trabajo y nosotros no podemos ir a nuestro trabajo”, cerró indignada Cinthia Fernández.

cinthia fernandez.jpg

Cinthia Fernández recordó el aberrante abuso que sufrió

Cinthia Fernández recordó el tremendo episodio que vivió en la calle hace unos años a raíz del caso de la niña de 13 años en Lomas de Zamora que fue interceptada y manoseada por un degenerado, cuyas imágenes de una cámara de seguridad se volvieron viral.

"¿Saben lo que pasa? El delito de abuso sexual simple, para una mujer, en este caso de 13 años para arriba, va de seis meses a cuatro años. Cuatro años es un delito con condena efectiva. Pero los jueces te dan tres años y afuera", explicó el periodista de policiales Gastón Marote.

Ahí, Cinthia Fernández tomó la palabra y recordó la desagradable experiencia que vivió en la calle y a plena luz del día con un hombre, al que denunció.

image.png

“Pero ni siquiera seis meses. A mí me pasó en la puerta de un canal, un enfermo que siempre iba a los autos de la gente que trabajaba en los canales, había videos, y a mí un tipo se me tiró encima, lo denuncié, perdón, eyaculó, lo agarraron, yo hice la denuncia, y se declaró insano. ¿Sabés qué? A los dos meses estaba afuera. Y hay cinco videos, que se lo hizo a cinco personas: Amalia Granata, Ángela Torres… ¡el tipo suelto!”, reveló la panelista.

"Pero ponele que el tipo no sea inimputable…”, le contestó Marote. “Son enfermos igual”, insistió Fernández. “No importa, seis meses a cuatro años… en vez de culpar a la sociedad, agarremos a los diputados y los senadores, que agarren el Código Penal, y que empiecen a aumentar las penas por estos delitos, que son los más aberrantes”, siguió el especialista en policiales.

“¡No les pasa nada, los sueltan como si nada! ¡Son una vergüenza las penas! Andá a preguntar a una mujer violada, que le den seis años al violador, a ver qué dice. No, que los toqueteen a ellos en la celda, a ver si les va a gustar”, finalizó contundente Fernández.