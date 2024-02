Una estrella de Disney quedó afuera de una serie tras conocerse material hot de su pasado

image.png

Todos los integrantes del elenco original estarán en esta secuela. Todos menos uno, Dan Benson, el actor interpretaba a Zeke Beakerman, uno de los personajes principales de la tira.

El actor le confirmó al medio especializado TMZ que no fue invitado a participar a la nueva entrega de Los Hechiceros de Waverly Place, ni va a serlo, por estar dedicándose desde hace unos años a la industria del porno a través de OnlyFans.

“Creo que es súper emocionante que los fans tengan la oportunidad de revivir su infancia y ver regresar a los personajes que solían amar. Me encanta la premisa y la nueva idea que están desarrollando para el programa. Sin embargo, también me siento triste porque estoy seguro de que no formaré parte del proyecto”, expresó Dan Benson.

Aunque no emitieron un comunicado dando una explicación, lo cierto es que Disney tiene una estricta política para evitar que los actores de sus producciones estén vinculados a contenidos para adultos. Por esa razón, Benson no podrá ser parte de este proyecto.

El mensaje de Selena Gómez a Lionel Messi que podría provocar los celos de Antonela Roccuzzo

El septiembre, el equipo de Lionel Messi, el Inter de Miami, se enfrentó al LAFC en el estadio Los Ángeles FC. De Leonardo DiCaprio y LeBron James a Tom Holland y Owen Wilson se hicieron presentes para ver al crack argentino.

El nuevo club del rosarino se llevó la victoria por 3-0 ante el campeón de la Major League Soccer, la liga Oro de fútbol de Canadá y Estados Unidos.

Entre el público, una de las cámaras captó a la ex chica de Disney Selena Gómez. La actriz y cantante sorprendió con su reacción al ver el gran desempeño en la cancha por parte del ídolo del fútbol argentino.

Cuando terminó el partido entre el Inter de Miami y LAFC, un periodista de ESPN se acercó a la ex protagonista de Los hechiceros de Waverly Place y le preguntó por su reacción cada vez que La Pulga convertía un gol.

Selena Gómez se mostró muy amable con el cronista y se sinceró sobre su admiración por Lionel Messi. "¿Puede ser un mensaje para Leo?", le preguntó el periodista. "Sí, que lo amo mucho", expresó.