Una ex Gran Hermano 2022 pasó por el quirófano y se arrepintió: "Duele un hue..."

image.png

"No se hagan el retoque mandibular. Duele un hue...", expresó Martina en un posteo en su cuenta de Twitter. Además, en sus redes, la ex GH compartió imágenes, en las cuales se puede apreciar su nuevo rostro.

Sus seguidores fueron letales al ver el resultado final. “¿Te hacía falta realmente?", “Antes de meterle al cuerpo cosas raras hace yoga facial. Y mucha agüita y verdura, protector solar”, “Cómo se arruinan. No sé por qué no se aceptan tal cual nacen”, comentaron los usuarios.

martina gran hermano.jpg

Se filtró un video íntimo de Tomás Holder de Gran Hermano y las redes explotaron: "¿Para qué lo vi?"

En la noche del miércoles, Tomás Holder volvió a ser tendencia en las redes sociales después de que se filtrara un video suyo teniendo sexo.

La grabación que circula por Twitter no pasó inadvertida entre los usuarios de la red social, que reaccionaron con todo tipo de comentarios.

Tomás Holder

El video dura un minuto y medio, y se puede ver al exparticipante de Gran Hermano 2022 (Telefe) en pleno acto sexual con una joven morocha en la cama.

La grabación no pasó inadvertida en Twitter, donde los usuarios se hicieron eco del video con todo tipo de comentarios. “Ay, no, por qué vi el video de Holder cog...”, “Quedé traumada”, “Acabo de ver el video de Holder. ¿Para qué mierd... tengo Twitter?”, “Venía bien hasta que me apareció el video de Holder. Hasta el partido de Boca no pienso entrar más a Twitter. Chau, loco”, fueron algunos de los mensajes.