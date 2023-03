Una participante de MasterChef cruzó con todo a Germán Martitegui: "Te equivocas cuando..."

“Mi pasión por la cocina comenzó de muy chiquita porque ni papá ni mamá cocinaban, yo tenía que darle de comer a mi hermanita así que aprendí como autodidacta con programas de cocina y libros”, reveló la participante.

Y añadió: “Mi estilo de cocina es tradicional, hogareño, romántico, y con mucho amor. Señores jurados, acá está la próxima Masterchef, cocina amateur, alegría, felicidad, y buena onda”.

Ahí, Germán Martitegui le marcó: “Yo no sé, no estoy seguro, de si vos podés aguantar la presión de estar cocinando en una competencia televisiva de este nivel, con las exigencias que vamos a tener”.

A lo que la participante le dijo al instante: “Germán, te equivocás cuando decís que no puedo competir". A lo que el jurado le retrucó: "No, te estoy preguntando...".

Y Estefanía fundamentó: "¡Claro que puedo competir! Porque, que sea buena onda y simpática, y que me guste hablar tiene que ver con que siento mucho las cosas, y tengo un fuego dentro mío que me puede hacer una gran competidora. Me preocupa el detalle y estoy de acuerdo con Donato en lo del picante”.

MasterChef: la nieta de Blanca Cotta hizo empanadas, el jurado la rechazó y hubo lluvia de memes

Quien se presentó al reality gastronómico MasterChef fue María Alejandra, nieta de la recordada cocinera Blanca Cotta, quien falleció en 2019 a los 94 años.

La mujer hizo su "empanadota" que no logró convencer del todo al jurado. Germán Martitegui dio el visto bueno más que nada por su historia familiar con la cocina, pero Donato de Santis y Damián Betular fueron tajantes con un "no", por lo que no pudo ingresar.

“Tengo muchas ganas de entrar para que mi abuela tenga el reconocimiento que por ahí no tuvo cuando falleció”, se presentó María Alejandra para luego contar que su abuela era Blanca Cotta.

“Te quiero corregir, tu abuela tiene un gran reconocimiento de toda la comunidad gastronómica y ha sido una gran cocinera de argentina. No sé cómo te va a ir a vos, pero quiero dejar eso claro”, le dijo Martitegui.

Lo cierto es que la lluvia de memes se instaló de inmediato en Twitter después de que la nieta de Blanca Cotta quede fuera del reality en el primer día, sin poder ingresar al programa.