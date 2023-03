MasterChef: la nieta de Blanca Cotta hizo empanadas, el jurado la rechazó y hubo lluvia de memes

La mujer hizo su "empanadota" que no logró convencer del todo al jurado. Germán Martitegui dio el visto bueno más que nada por su historia familiar con la cocina, pero Donato de Santis y Damián Betular fueron tajantes con un "no", por lo que no pudo ingresar.

“Tengo muchas ganas de entrar para que mi abuela tenga el reconocimiento que por ahí no tuvo cuando falleció”, se presentó María Alejandra para luego contar que su abuela era Blanca Cotta.

“Te quiero corregir, tu abuela tiene un gran reconocimiento de toda la comunidad gastronómica y ha sido una gran cocinera de argentina. No sé cómo te va a ir a vos, pero quiero dejar eso claro”, le dijo Martitegui.

Lo cierto es que la lluvia de memes se instaló de inmediato en Twitter después de que la nieta de Blanca Cotta quede fuera del reality en el primer día, sin poder ingresar al programa.

Wanda Nara debutó en MasterChef y Mauro Icardi dijo presente en los estudios del reality de cocina

En un súper lunes de estrenos en la televisión, debutó la nueva temporada de MasterChef en la pantalla de Telefe con conductora de lujo: Wanda Nara y su marido, Mauro Icardi, no se quiso perder la nueva gran apuesta de la empresaria.

"Muchos éxitos esta noche mi amor", le dedicó el futbolista desde su cuenta de Instagram, con una foto desde los estudios de Telefe.

En este primer capítulo que tuvo picos de 25 puntos de rating, el jurado seleccionó minuciosamente a los participantes que formarán parte de la competencia, y Wanda fue la encargada de alentar a los cocineros tras bambalinas, y recibirlos luego de la buena o mala noticia según la decisión de Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui.

“Serán dos días en los que el jurado elegirá 24 cocineros que pasarán a la siguiente fase y seguirán compitiendo con el gran objetivo de convertirse en uno de los 16 participantes de esta temporada”, indicó Wanda al inicio del primer programa de MasterChef Argentina.