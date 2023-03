Una participante de MasterChef incomodó a Germán Martitegui con una íntima confesión: "Soñé..."

Claro que ante el inevitable asombro del jurado, quien atinó a agarrarse la cabeza y deslizar atónito entre risas y vergüenza "¡Ya empezamos!", su compañero Damián Betular aseguró pícaro “Pasa, pasa, les pasa a muchos”.

Fue allí cuando la concursante detalló el sueño: “Sentía la voz clarita de Germán que me gritó ‘Silvana’ y yo me incorporé, me levanté de la cama y dije ‘ay, me está llamando Martitegui’”.

Y concluyó revelando con picardía: “Me fui a la pieza de mis hijos para ver si eran ellos, pero no. Fue Martitegui que me llamó. No sé por qué, pero me parece que todos los días voy a soñar con él”.

El insólito enojo de Germán Martitegui con Donato de Santis en MasterChef: "Se hace el sordo cuando..."

Terminada la primera etapa de la selección de competidores en esta nueva edición de MasterChef, los participantes ya comenzaron a disputar su permanencia en el reality de Telefe y con ello llegaron los primeros roces de los jurados. Esta semana, Germán Martitegui no tuvo empacho en mandar al frente a Donato de Santis con un actitud de poca camaradería.

Lo cierto es que este lunes los aspirantes a chefs tuvieron que preparar platos bien argentinos pensando en cómo podrían deslumbrar a Lionel Messi tras ganar el Mundial de Qatar 2022. Y fue Silvana una de las participantes quien presentó ante los jurados empanadas de entraña.

Al ver tres unidades, Damián Betular preguntó había una distinta. "No me quedaron tan doradas algunas y decidí a último momento pegarle un golpecito de fritura. Estaban demasiado pálidas", explicó entonces la mujer. "¿Frita y al horno entonces?", expresó el pastelero. Y ante la confirmación de Silvana, le preguntó a Germán Martitegui cuál de las tres quería quien eligió "la frita".

Segundos después fue el turno de la degustación Donato de Santis, quien agarró como si nada la empanada frita y empezó a comerla. Visiblemente molesto, Martitegui puso el grito en el cielo: "Ejem, esa es la frita. Se hace el sordo cuando le conviene. Te estás comiendo mi empanada". Mientras, Betular echó un manto de piedad deslizando: "Te dejó la mitad, mirá".

Finalmente Germán pudo probar el resto de empanada frita que dejó su colega y felicitó a la participante: "Qué ricas están. Todo lo que has conseguido con las especias. Es fabuloso". Mientras que el tano coincidió en ponderar la preparación: "Los condimentos están muy bien y el relleno vale la pena", quien seguramente seguirá en carrera.