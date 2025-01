Una participante quiere abandonar Gran Hermano 2024 y le pidió al público que la elimine

"Va a estar muy lindo, se viene algo fuerte antes del repechaje”, había sumado.

En medio de las novedades, Petrona Jerez expresó angustiada: "Les pido por favor que no me voten. Me quiero ir por la puerta grande. Lamento informarles esto, porque me duele el alma. Vine por un sueño".

"Me gana la angustia. Extraño estar con mi familia. Me duelen muchas cosas, porque creo que yo lo di todo. Di amor, di todo de mí, risas, las barbaridades que hago, baile. Dejé todo aquí, tal como prometí. No me quiero sentir cobarde por abandonar el juego. Yo quiero salir por la puerta grande", siguió.

Luego, entre lágrimas, dijo: "Cada día se me hace más difícil estar acá, estoy orgullosa de haber estado en la casa más famosa, con gente linda que me ha tratado como una reina. Darle gracias a Gran Hermano por darme este espacio, de venir acá a jugar, a conocer. Se me hace muy difícil seguir acá. Por eso, les pido de corazón que no me voten, no quiero continuar. Agradezco cada voto. Me gana la tristeza, la angustia. La verdad es que yo ya tiré la toalla".

Embed

Quién fue el último participante eliminado de Gran Hermano 2024

Este domingo, en la octava gala de eliminación de Gran Hermano 2024 (Telefe), un nuevo participante tuvo que abandonar la casa más famosa del país.

Luciana Martínez, Giuliano Vaschetto, Juan Pablo De Vigili, Jenifer Lauría, Brian Alberto, Claudio Di Lorenzo, Ulises Apóstolo, Chiara Mancuso y Luz Tito fueron los jugadores que quedaron en placa la semana pasada.

El conductor Santiago del Moro ingresó virtualmente a la casa y anunció que Brian bajaba de placa. El vendedor ambulante pudo desarmar su valija al obtener el 0,6 por ciento de los votos.

Luego, el presentador volvió a entrar e informó que Ulises y Luciana seguían una semana más. El cordobés sacó el 2,1 por ciento de los votos y Martínez, el 2,52 por ciento.

También les comunicó a Chiara y a Jenifer que podían desarmas sus valijas. Mancuso obtuvo el 2,9 por ciento de los votos y Lauría, el 6,7 por ciento.

Más adelante, bajaron de placa Claudio y Juan Pablo. 'Papucho' sacó el 10,6 por ciento de los votos. En tanto, el correntino obtuvo el 15,9 por ciento.

Minutos después de la medianoche, Del Moro reveló que Giuliano quedaba eliminado del reality. El novio de Jenifer se fue del certamen al sacar el 68,6 por ciento de los votos.