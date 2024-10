Valentina Cervantes rompió el silencio y dio detalles de la separación de Enzo Fernández

Lo cierto es que desde su cuenta en Instagram, Valentina rompió el silencio y aclaró la situación que está pasando con Enzo.

“Con Enzo hoy decidimos tomar distancia uno del otro, pero siempre vamos a ser familia y nos vamos a apoyar en todo porque hay dos niños en el medio que necesitan mucho de nuestro amor", indicó la influencer.

Y agregó: "Yo sé la persona y el excelente que es Enzo, y el corazón que tiene. Y con eso me basta. No quieran crear guerras donde no las hay”.

Enzo tiene recién 23 años y hace 6 que está en pareja con Valentina. Uno de los motivos que lo habría llevado a tomar la decisión de separarse es poder disfrutar de su edad y una nueva etapa, algo que no pudo hacer anteriormente.

En octubre del año pasado, Valentina y Enzo fueron padres de Benjamín, el segundo hijo de la pareja, luego del nacimiento de Olivia en 2020.

La explosiva separación de otro campeón del mundo que genera polémica

En medio de los fuertes rumores, en LAM, América Tv, la angelita invitada Julieta Argenta confirmó la sorpresiva separación del futbolista Enzo Fernández y Valentina Cervantes.

“La separación se sabe, hay muchos que la están comentando, pero nadie habló con los protagonistas hasta este momento y hay detalles, que todavía no podemos dar”, comenzó diciendo Ángel de Brito.

Acto seguido, la periodista confirmó la noticia y detalló: “Hace bastante tiempo que está en redes sociales el rumor de una separación pero muchos porque investigan el tema de los likes, las fotos y todo empezó a desprenderse más cuando fue el cumpleaños de Benjamín, su hijo, que hicieron un festejo en Inglaterra”.

“Hoy hablé con Valentina, me dijo que quería darnos a nosotros su testimonio, que no habló con nadie. Lo cierto es que hace 10 días Enzo le dijo que se quería separar, para ella fue un baldazo de agua fría, él la dejó. Todos pensaban que venía por el lado de ella”, reveló.

A su vez, profundizó en los motivos y contó: “El tuvo una vida de ser papá muy chico, y le comunicó que hoy por hoy él tiene ganas de hacer su vida solo. No a nivel familia, pero que tiene ganas de vivir esa etapa que él salteó por apostar a la familia”.

“Lo que sorprendió por parte de ella es que, es una relación de 6 años, se conocieron a los 18, son muy jóvenes, pero ella realmente comprende lo que él le está pidiendo. Fue un baldazo de agua fría, me dice no había ninguna crisis, y que desmiente haberle encontrado algo”, concluyó.