Valeria Archimó fue contundente con su ex, Guillermo Marín, por una supuesta infidelidad con Sol Pérez

Entrevistada por Agustina Kämpfer en su ciclo Algo que Contar, Archimó habló como nunca sobre su relación con Marín. Cuando la periodista le consultó si su ex fue el amor de su vida, Valeria fue contundente: “El amor de tu vida es ese que va a estar con vos, el que te va acompañar en los buenos y malos momentos, el que te va a hacer bien, aquel con el que fluye y funciona todo. Yo veo que existe, veo parejas que se acompañan y que están en la vida codo a codo. En algún momento sentí que (Marín) era el amor de mi vida, pero después no sé, la vida hizo que las cosas no funcionaran. No fue un amor con el que haya sentido una casa desde el corazón, ni un gran amor”.

Valeria Archimó sobre su separación de Guillermo Marín: "La deslealtad, duele”

Luego, cuando Kämpfer le consultó si tuvo que perdonar muchas infidelidades, la integrante de Sex, la obra de José María Muscari, se sinceró: "¡Sí, claro! Me costó mucho perdonar. En realidad, no lo logré. Me quedé (en la relación), pero la verdad es que no perdoné realmente. El perdón es cuando vos recordás sin rencor, y eso no me pasó. No logré sacarme el dolor que me generó en su momento. También la otra persona tiene que tener cierto significado para una, por el cual una pueda trascender el dolor y elegir al otro por sobre todas las cosas. La deslealtad, duele”.

Por su parte, la también profesora de danza admitió haber sido infiel y que sus parejas nunca se enteraron: “Tuve suerte, ¿para qué caretearla?”

Por último, abordada sobre si formaría parte de una plataforma erótica tal como lo hacen Florencia Peña, Silvina Luna o Adabel Guerrero, Valeria fue categórica: "¡No, no me animo! Tengo un hijo de 18 años y eso me limita un montón”.