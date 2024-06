Valeria Mazza fue operada por un quiste cervical: cómo está su salud

Según explicó la asistente de Valeria al mismo medio, la operación se realizó de forma ambulatoria por lo cual para el mediodía ella ya se encontraba descansado en su casa.

Por su parte, el periodista Daniel Ambrosino también compartió información al respecto y aseguró: "Ahora hay que esperar que se haga la anotomía patológica de ese quiste que se le sacó".

"Luego habrá que esperar ese resultado, para saber si es maligno o benigno, y los pasos a seguir. Pero en lo inmediato, lo importante es que salió bien del quirófano", completó.

Pancho Dotto hizo una explosiva confesión sobre el casamiento de Valeria Mazza y Alejandro Gravier

Ya todos saben que el histórico mánager de modelos Pancho Dotto es quien descubrió a Valeria Mazza cuando apenas era una adolescente, así como también fue quien la posicionó por aquel entonces para que hoy sea la figura internacional que es.

Claro que también es vox populi que la relación entre mánager y modelo se quebró de un momento para el otro, cuando Valeria armó una sociedad con su marido, el empresario Alejandro Gravier, quien desde entonces es quien negocia cada uno de los contratos de la madre de sus hijos.

Lo cierto es que esta vieja pelea estuvo acallada hasta unas semanas atrás cuando Mazza lanzó su bioserie "Sueño Dorado", y al no aparecer la figura de su descubridor se reactivó el enfrentamiento del que hasta ahora no se conocía el origen real.

Valeria Mazza joven con Alejandro Gravier y Pancho Dotto.jpg

Así, recientemente Valeria declaró que "jamás entendió" cómo su ex representante pasó de ir a su boda y a la clínica a conocer a su primer hijo a estar tan furioso con ella, lo que terminó de enfurecer aún más a Pancho Dotto.

"Me llama la atención que diga que no sabe lo que pasó entre nosotros. Ella lo sabe bien, si hasta me pidió llorando que fuera a su casamiento porque yo no iba a ir. Teníamos unas cuentas que arreglar y me dijo 'te prometo que después del casamiento, Alejandro las va a arreglar. Pasaron 30 años y sigo esperando. No es un reclamo, no hice nada legal aunque hubiera podido, pero sabe que el distanciamiento fue por plata", reveló contundente Dotto en Socios del espectáculo (El Trece).

Así, tras blanquear que la pelea con Valeria Mazza y Alejandro Gravier fue por una deuda de dinero que, según él, jamás saldaron, el titular de Dotto Models concluyó remarcando: "Con Valeria vivimos cosas impresionantes e inolvidables juntos, por eso podría decir muchas cosas de ella. Me quedo con eso que transitamos, pero si ella tiene mala memoria, es problema de ella".