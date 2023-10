Pancho Dotto aniquiló a Alejandro Gravier, lo trató de "busca" y Valeria Mazza lo cruzó con todo

“Cuando decís marido empresario, en Argentina estamos mal acostumbrados a decir ‘empresarios’ y nunca fue empresario de nada y siempre fue una persona que estuvo a la pesca de todo y encontró en su mujer un lindo negocio para vivir”, dijo Pancho.

“Le puso cara de simpático y se metió a sacarle provecho a todo lo que pudo, pero empresario es otra cosa. Yo fui empresario y los empresarios trabajamos, nos levantamos temprano vamos a cumplir con una tarea y si tenemos empleados pagamos sueldos”, agregó el ex manager de modelos.

Y siguió picante: “Él (Gravier) nunca pagó un sueldo, nunca pegó un empleado, nada. Tiene una secretaria y no tiene ninguna empresa. Nunca tuvo una empresa de nada. (…) Es el típico busca argentino que encontró a una chica de la cual vivió y dejémoslo ahí, ya está”.

“Nuestro tema fue económico lamentable porque yo la quise a ella igual que a muchas, como una hija, y vos podés ver en mi Instagram lo que dice Carolina Peleritti y muchas chicas que dicen ‘menos mal que te crucé en el camino’”, cerró Pancho Dotto.

En tanto, consultada por su distancia laboral con Dotto, Valeria Mazza contestó: “Yo no tuve ninguna pelea con él, y no sé si él tuvo algún inconveniente conmigo. Yo no, y no me lo he vuelto a cruzar”.

“La verdad es que no tengo muchas ganas de hablar con él. Lo saludaría porque no se le quita el saludo a nadie, pero no me dan ganas de hablar con él por todas las cosas que ha dicho. El pez por la boca muere”, agregó la modelo.

Y remarcó: “Estaría bueno pensar un poco. Me parece que hay varios conceptos equivocados que tiene, pero, de todas maneras, siempre reconozco que yo empecé a trabajar con él y que siempre se portó súper bien conmigo".

"Pero eso no quita todas las barbaridades que se llenó la boca diciendo, pero admito que todos nos podemos equivocar así que a lo mejor un día reflexiona y pide disculpas”, finalizó Valeria Mazza.

Valeria Mazza develó su particular apodo y el "pacto" con su marido, Alejandro Gravier

Tras estrenarse su docuserie Un Sueño Dorado, Valeria Mazza visitó el living de Noche al Dente, América Tv, en un programa plagado de glamour y anécdotas de talla internacional. Sin embargo, la modelo también brindó detalles de su vida personal.

Fue en la sección “10 al hilo” cuando Fer Dente indagó sobre los apodos de la modelo, quien no dudó en develar: “Me dicen Il Generale´, en mi casa soy bastante generale con todo”.

Y cuando el conductor quiso ahondar en detalles sobre el motivo, no dudó en afirmar que es muy exigente con sus hijos y la asistencia al colegio.

Embed

Por otro lado, la empresaria habló de su matrimonio con Alejandro Gravier, con quien aseguró que tienen una especie de ‘pacto’: "Yo no actúo y él no tiene una agencia de modelos". Mientras que enseguida afirmó: "Tampoco fue algo que yo me moría por hacer".

Y como suele acostumbrar el ciclo producido por Jotax, también hubo espacio para la sorpresa y la emoción. Es que en la segmento del ‘Disco de tu vida’ Valeria Mazza fue sorprendida con un bonus track que interpretó su hija Taína, quién ingresó al estudio cantándole “Vivir así es morir de amor” de Nathy Peluso. Momento que culminó con un emotivo abrazo entre madre e hija.