Vero Lozano habló sobre la posible conducción de los premios Martín Fierro 2023 y opinó de Jorge Rial 

También se especula que la conducción la haga Marley, pero estaría complicado ese asunto ya que el papá de Mirko se encuentra en Colombia grabando su nuevo programa y, además, ahora se sumó una denuncia por abuso en su contra.

Y mientras surgen varios nombres, como el de Wanda Nara, también se dijo que Vero Lozano podría ser una de las conductora de los Martín Fierro. En diálogo con PrimiciasYa, la animadora del exitoso ciclo Cortá po Lozano aseguró que "no me dijeron nada".

Luego agregó con humor: "¡Dios, no tengo ropa!". Y aclaró: "La verdad es que prefiero ir de invitada, menos laburo. Pero si me dicen lo haré encantada".

Por otro lado, Laura Ubfal reveló en Intrusos que se baraja la posibilidad de que Jorge Rial sea homenajeado en los premios Martín Fierro. Sobre esto, Vero Lozano dio su opinión: "Es un excelente conductor, lo que decida APTRA está bien".

La categórica respuesta de Jorge Rial a su posible homenaje en los premios Martín Fierro

Este miércoles, Laura Ubfal tiró una mega bomba en Intrusos (América TV) relacionada con la próxima entrega de los premios Martín Fierro a la televisión abierta. Según reveló la periodista, la autoridades de Telefe -canal que transmitirá la tradicional fiesta- y un grupo de la comisión directiva de APTRA esarían considerando la posibilidadde homenajear a Jorge Rial, histórico enemigo de la entidad.

Como era de esperar, la polémica no tardó en desatarse en el medio y en el ambiente periodístico propiamente, quienes no dejaron de recordar la infinidad de veces que filtró los ganadores, a modo de mojada de oreja y habló pestes de los premios y sus organizadores.

Así las cosas, este jueves por la mañana el protagonista de la noticia habló al respecto y una vez más se mostró claramente en la vereda de enfrente de la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radio Argentina. Consultado sobre el tema por Socios del espectáculo (El Trece), Jorge Rial disparó de entrada: "A mí no creo que me hagan nada. Tampoco lo necesito".

Asimismo, explicó no estar en contra de los Martín Fierro sino de APTRA, remarcando que son dos cosas distintas y aseveró: "Para mí el Martín Fierro es el mejor premio de la televisión".

Pero fiel a su estilo combativo y siempre en pie de guerra, disparó: "Yo personalmente creo que tengo una trayectoria y una carrera... Estoy feliz con lo que hice. No necesito que nadie me diga si estuvo bien o estuvo mal. Yo estoy conforme. Camino por la calle y no tengo problema, así que no necesito ningún reconocimiento a esta altura de mi vida".

Por último, Rial reconoció que acaba de pasar por una situación límite por lo que "Cualquier cosa que venga ahora, todo es bienvenido". "Creo que Intrusos se merece un reconocimiento... Son 23 años. No yo, pero el programa sí", concluyó.