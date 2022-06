Verónica Ojeda dio más detalles del robo de objetos de Diego Maradona

Embed

"¿Tenés idea de quién metió la mano en la lata?", le preguntó la conductora.

Verónica apuntó contra una de las personas de mayor confianza de El Diez. "Los registros están de quién ingresó todas las cosas a las bauleras. Fue Sergio Garmendia. De hecho, esa persona, el día del fallecimiento de Diego, fue a intentar sacar cosas de las bauleras. Por suerte, no pudo sacar nada en ese momento", detalló.

La rubia reveló que los hijos de Maradona no se sorprendieron cuando vieron que faltaban objetos. "Nosotros ya sabíamos que faltaban algunas cosas. No nos sorprendió lo que pasó cuando abrimos las bauleras", manifestó.

Por último, Verónica remarcó que Diego fue traicionado por su entorno antes de su fallecimiento. "Siento mucha decepción", sentenció.

El fuerte reclamo de Diego Maradona Jr. para Dalma

Hace unos días, Diego Maradona Jr. vino a la Argentina junto a su pareja, Nunzia Pennino, y sus hijos, Diego Matías e India Nicole.

E DT de Napoli United aprovechó su estadía en Buenos Aires y se reencontró con su hermano, Dieguito Fernando, fruto de la relación de Maradona con Verónica Ojeda.

Después del almuerzo con el pequeño, Diego Jr. habló con Intrusos y fue contundente al referirse al vínculo con Dalma Maradona.

"¿Por qué no están Dalma y Gianinna?", le preguntaron al hijo de El Diez. "¿Por qué no le preguntan eso a ellas eso?", retrucó el DT y comentó que Dalma tuvo una actitud, que lo decepcionó muchísimo.

"Dalma fue a Italia y no me llamó", señaló. En ese sentido, Diego Jr. descartó un encuentro con su hermana. "No veo por qué yo ahora la tendría que llamar", sentenció.