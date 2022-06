El fuerte reclamo de Diego Maradona Jr. para Dalma

Embed

Después del almuerzo con el pequeño, Diego Jr. habló con Intrusos y fue contundente al referirse al vínculo con Dalma Maradona.

"¿Por qué no están Dalma y Gianinna?", le preguntaron al hijo de El Diez.

"¿Por qué no le preguntan eso a ellas eso?", retrucó el DT y comentó que Dalma tuvo una actitud, que lo decepcionó muchísimo. "Dalma fue a Italia y no me llamó", señaló.

En ese sentido, Diego Jr. descartó un encuentro con su hermana. "No veo por qué yo ahora la tendría que llamar", sentenció.

Verónica Ojeda habló del reencuentro entre Diego Maradona Jr. y Dieguito Fernando

Verónica Ojeda estuvo en el reencuentro entre su hijo, Dieguito Fernando, y Diego Maradona Jr.

"Pasaron siete años desde la última vez que se vieron", señaló la ex pareja de El Diez en diálogo con Intrusos.

Ojeda describió cómo fue el acercamiento entre los hermanos: "Se dieron una abrazo apenas se encontraron".

Por último, la ex de El Diez mencionó que la enterneció ver a su hijo con los hijos de Diego Jr. "Me causaba gracia porque Dieguito estaba bailando con sus sobrinos", comentó la rubia, en referencia a Diego Matías e India Nicole.