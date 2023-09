Verónica Ojeda reveló qué problema de salud tiene tras haberse operado con Aníbal Lotocki

Ahora, en América Noticias, el periodista Daniel Ambrosino informó que la ex de Diego Maradona se hizo un chequeo general y tiene granulomas.

"El dato es que ella ahora tiene granulomas. Tiene el primer síntoma de los operados de Lotocki", remarcó Rolando Graña. "Tiene dolores en la cintura, tiene durezas, tiene una especie de piedra en la cola. Los médicos le aconsejan no hacer ningún tipo de gimnasia que fuerce la cintura o los gluteos para no provocar cierto dolor en esa zona, para no sensibilizar esa zona", agregó Ambrosino.

"Lo que me confirmó Verónica Ojeda es que la semana que viene tiene turno para hacerse un estudio especial con el doctor Alejandro Druetto", detalló el periodista. "Ahora lo que me dice Verónica es que esos granulomas los tiene encapsulados, no están migrando, pero por eso quiere hacerse un estudio con el médico", contó.

El angustiante mensaje de Verónica Ojeda que alertó a todos: "Mi silencio..."

Verónica Ojeda, madre de Dieguito Fernando y ex pareja de Diego Maradona, el astro del fútbol quien falleció el 25 de noviembre de 2020 a los 60 años, dejó un posteo que llamó la atención de todos en las redes sociales.

Fue el viernes cuando la mamá de Dieguito Fernando compartió un misterioso y triste mensaje virtual con un fondo negro y unas palabras bastantes particulares que alertaron a todos.

“Mi silencio dice mucho, porque soy el tipo de persona comunicativa, que pelea, que llora, que bromea, hace un chiste, que pide disculpas y hace todo para solucionar las cosas”, precisó la actual pareja del abogado Mario Baudry en Instagram.

Y luego cerró el mensaje ante sus casi 500 mil seguidores: “Pero si llego al punto en que me callo y me alejo es porque ya llegué a mí límite”.

Habrá que esperar para saber si Verónica, que hace tiempo no aparece en los medios, aclara a quién estaba dirigida tamaña reflexión que preocupó a todos sus seguidores virtuales.