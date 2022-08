Verónica Ojeda tuvo un pico de presión tras su discusión con Claudia Villafañe

image.png

En Intrusos, Florencia de la V reveló más detalles de cómo impactó en ella el tremendo cruce con Claudia Villafañe. "El acuerdo de paz se terminó. Se pudrió todo entre Verónica Ojeda y Claudia Villafañe. Hablé con Verónica Ojeda. La verdad, mucho, mucho llanto desconsolado", indicó la conductora.

Del mismo modo, dijo que "está abatida por la situación. Siente que hay muchas injusticias. Es una mujer que no soporta más, que está harta de muchísimas injusticias que están sucediendo. Porque no es solo la herencia, es todo lo que genera ser un Maradona".

Y no es para menos. Durante la tarde del lunes, Verónica Ojeda y Claudia Villafañe se cruzaron en vivo y se sacaron chispas, tras el cuestionamiento de Ojeda por la cifra en dólares que habrían cobrado Dalma y Giannina Maradona cuando viajaron a Arabia para asistir al homenaje a Diego Maradona que se hizo en el marco de la Maradona Cup.

"Vos sos la María Teresa de Calcuta siempre, y nunca hacés nada", fue una de las cosas que dijo Ojeda y Villafañe le respondió: "Cuando repartieron entre los chicos, estuvimos juntas, y estaba todo bien. No sé qué pasó ahora, no sé por qué salió Mario Baudry a hablar".

"Nosotros no sabíamos nada de eso. ¿Qué expliquen qué pasó con eso? Solo firmaron ellas dos y para hacer el negocio tenemos que firmar los cinco. Tengo los papeles. No estoy hablando pavadas. Tenemos que arreglar esas situaciones. Ellas firmaron y no les importó nada", sostuvo la mamá de Dieguito Fernando, entre otras picantes declaraciones.

Dalma Maradona salió a bancar a Claudia Villafañe tras el conflicto

Tras el tremendo momento que vivieron al aire, Claudia recibió el apoyo de su hija Dalma Maradona. La mamá de Roma y Azul usó sus redes sociales para bancar a La Tata y para referirse a la madre de Dieguito Fernando Maradona.

"Solo voy a decir que me da mucho orgullo la madre que tengo. Tan hermosa persona, tan educada y todo lo lindo. Y no siempre todos los hijos piensan eso de sus propias madres... De hecho, muchas seguidoras me piden compartir a La Tata", comenzó escribiendo en su cuenta de Instagram.

Luego agregó que "hay que tener cuidado cuando uno se expone en la tele porque sale todo y hay cosas que no se pueden ocultar. Vos Tata sos luz y amor, y eso tampoco se puede ocultar. Te amo".

"¿Sabés qué te deseo? Te deseo una Tata en tu vida", concluyó.