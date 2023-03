Víctor Hugo Morales confirmó su renuncia a C5N en medio de un escándalo por falta de pago

Al tiempo que, políticamente correcto, aseguró tener allí "Muchos amigos y un recuerdo permanente". "Estuve 7 años y he trabajado tan a gusto, tan libremente, que no puedo menos que expresarme con gratitud", sumó con su característico tono.

Claro que reconoció que "De vez en cuando he tenido algún chisporroteo en la relación" y habló de su libertad a la hora de trabajar. "Gracias a Dios peleo por esos márgenes de libertad, y llegado este año el canal hizo un ofrecimiento que no me dio ninguna alegría porque me reducía muchísimo mi participación del año pasado, y justamente en el año de las elecciones", admitió Víctor Hugo.

Y tras asegurar que no especulará sobre la decisión del canal, afirmó que lo tomará en términos televisivos. En tanto, luego de remarcar que cientos de periodistas no tienen la chance de tener un programa semanal, él durante 7 años tuvo su ciclo diario, mostrándose así agradecido.

Por último, tras deshacerse en agradecimientos siempre políticamente correcto, Víctor Hugo Morales aseguró no existir deuda alguna así como también que seguirá siendo televidente de la señal.

Víctor Hugo Morales criticó a la directora de la TV Pública: "Ni un miserable viático"

Víctor Hugo Morales es conocido por no callarse nada y acusar a quién sea, aún cuando sus críticas apunten a alguien que, en apariencia, coincide con su ideología. En este caso, en plena transmisión del Mundial de Qatar 2022 en noviembre pasado, el relator uruguayo apuntó a la presidenta de Radio y Televisión Argentina, Rosario Lufrano.

Las quejas de Víctor Hugo Morales tuvieron que ver con las diferencias de la cobertura entre Radio Nacional y la TV Pública, ambos medios estatales que comanda Lufrano.

"Somos la hermanita menor. Yo estoy de acuerdo con que es probable que 30 personas para la Televisión Pública sean insuficientes, es probable que tengan que ser 50. 30 de la Televisión Pública y ni un miserable viático para un trabajador de Radio Nacional. ¡Caramba che!", se quejó Víctor Hugo.

"¿Ni un pasaje? ¡Qué manera de tratarnos! Esto vendrá de arriba supongo, tiene que ver con los gastos con los que no se animan", agregó Morales. "Las cosas han sido un fracaso estrepitoso para la radio", dijo en otro fragmento de su exposición al aire.