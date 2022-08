Duras declaraciones de Víctor Hugo Morales contra los porteños

"El presupuesto de educación de la Ciudad es una vergüenza comparado con lo que debería ser y con la falta que hacen, por ejemplo, 10.000 vacantes… Podría haberse ocupado de sentar niños en las aulas y no sancionarlos porque algún día no van. Entienden muy poco de lo que es la vida de los más vulnerables. Un verdadero chanta por donde se lo mire. Es un personaje que desde la Ciudad está diciéndole al país lo que él sería si fuera presidente", siguió.

Víctor Hugo sostuvo que Larreta no tiene consideración por los sectores más necesitados: "Imagínenlo lo que opina de los pobres y lo que siente por la gente que la pasa mal. Simplemente descartarlos, condenarlos, humillarlos, hacerles sentir quién es el poderoso, quién es el jefe y estar con el látigo en la mano. Rodríguez Larreta es un tipo que da mucha vergüenza en lo humano".

Luego, el conductor cuestionó la distribución de los recursos de la Ciudad. "La gran riqueza que se generó para el país tuvo expresión máxima en la Ciudad de Buenos Aires. Han podido arreglar las calles, las plazas y eso que al vecino particularmente le interesa y no la educación de los chicos, porque la mayoría de esa gente acomodada tiene resuelto el problema", siguió.

El locutor dijo que el jefe de Gobierno porteño toma sus decisiones en función de lo que le dicen sus asesores políticos. "No se puede vivir haciendo pequeñas encuestas para ver lo que la gente quiere escuchar. Lo que nutre a Rodríguez Larreta es el desprecio que un sector social siente por otro y lo que le sirve es que esta es una ciudad muy volcada a la derecha, egoísta, insolidaria y de gente que en buena parte está acomodada y tienen todo servido en bandeja", enfatizó.

Por último, Morales señaló que hay el referente de Juntos por el Cambio genera divisiones en la sociedad. "La gente en cuanto se siente mejor quiere ser distinta al resto. Muchas de las cosas que se logran desde el punto de vista social no satisfacen al que lo consigue, pero lucen mucho más si hay otros que no lo consiguen. Establecer esa diferencia es la que hace más importante tener determinado auto y si todos tienen el mismo auto estamos mal. El problema no se trata de tener o no tener un auto, sino tenerlo yo y que no lo tenga el otro… esa es la Ciudad de Buenos Aires", concluyó.

La Ciudad les quitará el plan social a los alumnos que no vayan a la escuela

El Ministerio de Educación porteño comunicó que los estudiantes deberán cumplir un mínimo del 85% de los días de clase por bimestre y no podrán tener más de 25 inasistencias injustificadas a lo largo del año. Una medida que complicará a beneficiarios de un plan social, ya que se les podrá retirar el monto si la situación de los alumnos no es regular.

Horacio Rodríguez Larreta, jefe de gobierno de la Ciudad, detalló en conferencia de prensa que ya no bastará con estar matriculado para obtener la regularidad escolar, sino que se deberá tener un mínimo de asistencia.

"Cuando detectemos que un chico no vuelve a clases, el primer objetivo es que vuelva. Vamos a contactar cada familia, para conocer su situación y el porqué. Pero si después de todo esto, la situación no cambia, a los 3 meses se suspende el adicional por hijo y a los 6 meses se suspende la totalidad del plan", explicó.

¿Cómo se corroborará el presentismo?

Para corroborar la asistencia de los alumnos a la escuela el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat de la Ciudad cruzará datos con las nuevas bases de presentismo del Ministerio de Educación. En caso de encontrarse irregularidades, se les comunicará a la familia, que deberán intentar que el menor regularice su situación.

Tras las advertencias y contactos correspondientes, se les cancelará el plan social, aunque siempre se podrá recuperar cuando los estudiantes alcancen los requisitos mínimos de asistencia a la escuela.

El objetivo de la medida tiene que ver con la construcción de “una política social cada vez más eficiente que acompañe en la cobertura alimenticia de los niños y que, a la vez, sea un impulso verdadero para su escolarización”.

Los requisitos mínimos, en tanto, se aplicarán a los tres niveles educativos (inicial, primaria y secundaria) tanto de la educación pública como privada y para todos los alumnos, no solo quiénes reciban la asistencia social. De esta manera, la constancia de alumno regular tendrá vigencia por bimestre.

¿Qué es Ciudadanía porteña?

Por el programa Ciudadanía porteña las familias reciben un monto de $11.000 mensuales que se cobra a través de una tarjeta precargada y solo puede ser utilizada para adquirir alimentos, productos de limpieza e higiene personal, útiles escolares y combustible para cocinar.

Impacto en el programa social Ciudadanía Porteña

Los titulares del beneficio asumen corresponsabilidades, entre las que se encuentra asegurar la escolaridad de los menores de 18 años del hogar. Por eso, el programa establece un monto adicional por cada menor integrante del hogar que se encuentre escolarizado.

El programa alcanza a 41.669 hogares, con un total de 100.057 personas y 23.686 menores de 18 años.

En los casos donde se presente una irregularidad, equipos del Ministerio de Desarrollo se comunicarán con la familia para entender la situación e intentar que el menor retome sus estudios. Al mismo tiempo, equipos de la cartera educativa porteña se pondrán en contacto con la escuela para trabajar en nuevas oportunidades dentro del aula.