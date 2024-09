Virginia Demo fulminó a Nicolás Grosman e hizo una fuerte revelación: "Nunca..."

Lo cierto es que una vez finalizado el reality, Florencia y Virginia se volvieron íntimas amigas e incluso tomaron la decisión de mudarse a un departamento juntas.

Es por eso, que este tema tocó una fibra sensible para la comediante, que de visita al streaming Te Pido Mildis (Telefe), expresó: “Para mí estuvo fantástico que se hayan separado. Uno ya venía un poquito viendo cómo venía la mano del lado de él y Flor por supuesto sufrió, lo quería mucho a Nico, pero se tenía a que dar así”.

“El demostró quien es, nunca pidió disculpas, todo lo contrario, y eso hace que para Flor todo sea más fácil. Si te separas de una gran persona es una cagada. En cambio el está demostrando que le falta un montón madurar y tener la humildad de que si sabes que lastimaste a alguien, pedir disculpas y punto", aseguró.

Embed

Nicolás Grosman habló tras su escandalosa separación de Florencia Regidor: "Me sentí injustamente criticado"

En el programa Los Bros, del streaming de República Z, el ex Gran Hermano Nicolás Grosman habló tras la escandalosa ruptura con Florencia Regidor que involucró a Lucía Maidana como tercera en discordia.

"Quería dar una palabras. Hablar un poquito de lo que había pasado, porque estando de viaje uno no puede ver bien todo lo que estuvo pasando, estaba con actividades. Estaba en un viaje familiar. Tampoco quería estar metido en todo lo que estaba pasando porque no quería cagarle el momento a mi familia", comenzó diciendo Grosman.

"Ustedes ya saben lo que se estuvo hablando, todo lo que pasó, todo lo que yo termino también compartiendo. Una foto que termina confirmando que a través de mucho desgaste, yo nunca compartía muchas cosas por respeto a lo que son los vínculos privados, en un determinado momento yo ya estaba solo", siguió.

Más adelante, el coach de fitness remarcó: "Yo no lo quería hacer público. Yo termino compartiendo las cosas porque otra persona termina subiendo de manera equivocada, o sea compartiendo algo que no era".

"Por eso, yo me sentí injustamente criticado. Se compartieron cosas que no eran como las dijeron, como fueron. Se hizo lo que pudo. No explayo más por respeto a más gente que está también involucrada", cerró.

Cabe recordar que Regidor había hecho un descargo en las redes donde acusaba a Nicolás de infidelidad. A todo esto, se había sumado el tuit de Federico 'Manzana' Farías donde revelaba que Grosman y Maidana se habían besado en un viaje a Uruguay.