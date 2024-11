Virginia Gallardo reveló el verdadero motivo de su sorpresiva separación con Martín Rojas

“Me cuesta bastante hablar sobre mi vida personal. Obviamente es un proceso muy difícil y entiendo que después de tantos años, cuando hemos compartido noticias buenas, también me gusta hacerlos parte de cuando las cosas no están tan bien...”, expresó.

Además, reconoció: “Ayer, por primera vez, se habló de mi separación, de una relación muy larga, 10 años, una criatura hermosa... Estamos separados”.

Virginia Gallardo Martín Rojas y su hija

“Me he resguardado mucho en mi familia, en mis amigos más íntimos que los tengo muy lejos. Fue un año duro, fue un año difícil y lo estamos transitando todavía", explicó dejando en claro que se encontraba bien.

En cuanto a su vínculo actual con el empresario, aclaró: “Estamos tratando de ayudarnos de la mejor manera posible por ella y adaptándonos a ella, a sus tiempos. Sí es verdad que, si bien en otro momento vos decís, bueno, me separé, es algo normal y la vida continúa. En este caso quise resguardarme más que por mí, por mi criatura”.

“A veces esto se filtra de inmediato, hay procesos y tiempos, hasta que vos empezás a contar a los tuyos, a tu familia, hay cosas que no se saben. Esto lleva su tiempo, no estoy contando algo nuevo, no sé qué va a pasar en el futuro, era simplemente que Martu esté bien, que ella lo sepa, que se adapte de la mejor manera”, concluyó.

Yanina Latorre confirmó una inesperada separación en la farándula: "Proceso nuevo"

Yanina Latorre reveló este lunes en LAM (América TV) la inesperada separación de una exparticipante del Bailando. "Separación en el mundo del espectáculo", comenzó diciendo la panelista, quien está reemplazando momentáneamente a Ángel de Brito en la conducción.

"Tiene un talento", "Ella es más famosa que él" y "Se lleva fatal con la moda", fueron algunas de las descripciones que hizo Yanina sobre la recién separada.

"En algún momento se habló, lo negó y ahora yo la llamé y me confirmó", sumó la comunicadora. Instantes después, Yanina confirmó: "Se separó, y le mando un beso enorme porque le hablé y me lo contó, la señora Virginia Gallardo del marido (Martín Rojas)".

desgastado el amor

Ahí, Julia Argenta sumó: "Estaban casados desde 2019. Lo que me dicen es que él viajaba mucho por laburo, él creo que lleva adelante algunos hoteles en el interior. Además, es uno de los inversionistas de Luzu TV, de los más grandes que hay. Es una de las cabezas, creo que ha generado muchos cambios a nivel profesionalización del canal de streamig de Nico Occhiato. Y bueno... quizás desencuentros, muchos viajes. Ella intentó sacar la pareja adelante".

Luego, Gallardo habló con el ciclo de espectáculos sobre su ruptura y sostuvo: "No hay mucho por saber, la vida, me separé hace un tiempito. Lo llevo bien, es un proceso nuevo, pero bien".

“Fue una decisión familiar, por el bien de todos. Estamos transitándolo, nos hablamos súper bien, adaptándonos a esta nueva etapa que nos toca transitar”, agregó Virginia.