El descuido de Virginia Gallardo que dejó en evidencia su perfil falso para combatir a los haters

Fue ahí donde estuvo el error, ya que contestó el mensaje desde otra cuenta, pero hablando en primera persona. "Parecería que ella sin darse cuenta le respondió a los haters desde una cuenta fake que debe usar usar para chusmear y se mandó al frente", señaló Pochi de @gossipeame.

Virginia Gallardo perfil falso

"No sé cómo no pierde el equilibrio con ese almohadón jajajajajaja. No se da cuenta que le queda súper mal…súper desproporcionado. Y no es envidia, es asombro”, decía el comentario.

“Tenía 20 años cuando me operé. Tu comentario no suma nada”, respondió el supuesto usuario de Virginia, @juancruzrodriguez00.

Además, otro dato que llamó la atención de todos fue que esta mañana el usuario cambió de nombre y subió por equivocación una foto de Virginia a sus historias.

Virginia Gallardo perfil falso

Virginia Gallardo tuvo un fuerte accidente doméstico y mostró las impactantes heridas

La panelista Virginia Gallardo no suele utilizar sus redes sociales para exponer situaciones de su vida privada, pero este jueves llamó la atención de sus seguidores al contar el mal momento que pasó.

Con una foto de sus piernas lastimadas, la modelo contó que tuvo un fuerte accidente doméstico, aunque para tranquilidad de sus allegados, dejó en claro que no pasó a mayores.

"Alguien se cayó por las escalares ayer", escribió tomándose la situación con humor ya que se trataba de ella misma.

De todas formas, decidió no dar más detalles acerca de cómo sucedió la caída y si tuvo alguna visita médica para tratar algún otro golpe que no haya mostrado en sus redes.

Además, se mostró espléndida en el panel de Poco Correctos (El Trece), y compartió nuevas fotos en sus perfil demostrando que ya se encontraba en perfecto estado.