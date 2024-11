Yanina Latorre arremetió con todo contra Yuyito González: "Prefiero saber de..."

Yanina, fiel a su estilo, no dudó en responderle y en No tienen solución, el programa de Bondi, lanzó: "Prefiero saber de cuernos y de humillaciones, y no ser amante de presidentes y de tipos casados. Sobámela, Yuyito. Que seas la novia de Milei, no te da para decir cualquier pelo... Explicame, sé de cuernos, sé de humillaciones. Y... me metieron un cuerno, lo perdoné, un polvo, lo vendieron, lo extorsionaron. ¿Qué querés que haga? Soy la víctima, Yuyo".

"A ver si algún asesor presidencial le enseña a la novia del Presidente a tratar a las mujeres. No se bardea una mujer cornuda, sí se bardea una mina que es amante de tipos casados. ¡Quiero ver si te invita Susana y hacés once puntos! ¡Pedazo de fracasada! Me calenté. ¿Por qué me tienen que decir cornuda todos los días, bolu...? Estoy podrida que me digan cornuda", siguió enojadísima.

"¿A vos no te metieron los cuernos, Yuyito? ¿Estás segura? ¿Y a tu hija? Ojalá no le meta los cuernos Milei a Yuyo, porque hoy me enteré de unas cosas...", cerró filosa.

Yanina Latorre reveló el verdadero motivo detrás de la enorme tristeza de Wanda Nara

Hace varios días que Wanda Nara está en el ojo de la tormenta por su guerra con Mauro Icardi y el miércoles en el evento de la revista Caras no pasó desapercibida tras romper en llanto frente a todos los invitados.

Tras la preocupación que generó la actitud de la mediática, y las diferentes especulaciones, este viernes en LAM (América) Yanina Latorre dio detalles del motivo que generó el llanto en Wanda.

“Siempre con pruebas, tengo el expediente que la tiene a maltraer a Wanda y a Rosenfeld. Esto que tengo acá es que lo que yo vengo avisando que no va a ser fácil. Yo no voy a hubiera ido tan fresquita a Uruguay”, comenzó diciendo la angelita.

Acto seguido, confirmó: “El llanto de Wanda el otro día se refiere a este expediente. Icardi por fin ya hizo su contestación por la demanda de alimentos y no va a ser tan fácil que todo esto se siga tramitando en Argentina”.

“Icardi pide con sus abogadas que el juicio se tramite en Turquía. Presentaron todas las pruebas, el juez le dio traslado y ahora están esperando. Les dan 10 días para que las abogadas presenten todas las pruebas, porque todo esto es internacional, tiene que estar todo traducido y es un lío”, siguió.

Además, informó: “Hoy Wanda y Ana estuvieron reunidas con una abogada extranjera para que las asesore como seguir con todo este tema. Las pruebas que están presentando son bastante contundentes y por eso es que Wanda habría llorado en la fiesta de Caras. Está muy preocupada porque no va a ser fácil".