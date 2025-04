Viviana Canosa arremetió contra Flor de la V y expuso su pasado: "Le voy a recordar..."

"Me puede caer mal o bien una chica trans, me puede caer mal o bien Beto Casella o cualquier heterosexual, eso tiene que ver con la elección sexual. Pero como se la pasan diciendo eso, hoy a Flor de la V le voy a recordar su pasado transfóbico”, siguió Canosa.

Y recordó: “En una tapa de la revista Pronto, donde Flor de la V invitó para quedar bien a Lizy Tagliani, pero pidió por favor a la gente de Pronto que Lizy no apareciera en la tapa, porque no la hacía quedar muy bien la imagen de Lizy en ese cumpleaños en el que ella quería aparentar”.

Además, disparó contra Laura Ubfal por meterse "con su hija": "Con el Bat de mi hija, y me dice a mí que yo no soy rica. La verdad que nunca me la di de rica y no quiero ser rica, y no podría ser rica porque no tengo un trabajo, ni soy ensobrada, que me da riqueza. Mejor contale vos a tu hija quién es su padre taxista, porque según escuché hace poco, Laura, no conoce su verdadera identidad”.

Embed

Jorge Rial descubrió la trama oculta de la denuncia de Viviana Canosa a Lizy Tagliani: "Buscan el..."

Viviana Canosa destapó una terrible polémica tras presentarse en la Justicia luego de acusar primero públicamente de robo a Lizy Tagliani y después denunciar una presunta red de trata, dando un giro total al escándalo mediático.

Jorge Rial habló en su programa radial Argenzuela y contó la terrible trama oculta qué habría detrás de la grave denuncia de la conductora que sacudió a todos.

"Me pasó algo ayer rarísimo, de descubrir cosas rápido. Ayer, mientras hacíamos la nota con Viviana Canosa, se abrió el cielo de golpe. No digo que tengo la respuesta del por qué de todo esto pero tengo la sospecha del por qué este escándalo monumental que todavía nadie puede entender. Lo que empezó como una cosa de chimentos terminó en una denuncia gravísima y oscura", comenzó el conductor.

"Cuando aparece un personaje que se llama Tim Ballard, que yo ya tenía una referencia que estaba alrededor de todo esto porque el fin de semana había tenido reuniones con Canosa. Yo había leído la historia de él y de su productor, el mexicano Belaustegui, un derechista que es amigo de Milei, que es homofóbico y odia a los trans y quiere ser presidente de México. Hace una campaña parecida a la de Milei, pero más dura todavía. Y este Belaustegui es el productor de este Tim Ballard", continuó el periodista.

Embed

Y explicó: "Ya nos había aparecido su nombre, y ayer en medio de la nota, cuando le pregunto "Vivivana cómo conciste a este tipo", porque es difícil conocer a un yanqui eh, y ella me dijo que se lo había presentado el abogado. Y ahí apareció esta cosa de viejo zorro que me hizo preguntar más y escarbar en ese tema".

"Y ahí cuando le preguntamos al abogado y tiró la palabra clave, mágica, decisiva: tienen una fundación. Y yo aprendí que la Fundación es un negocio. Las fundaciones se hacen para evadir impuestos o ganar guita. Cuando yo escuché eso sentí que el diablo metió la cola. Y el diablo es este tipo. Y la guita de este tipo. Porque este tipo quiere vender un software, un software para descubrir y encontrar pedófilos que no sé cómo funcionará", siguió Rial su relato.

"Se lo quisieron vender a Patricia Bullrich, y a Patricia Bullrich se le puede decir cualquier cosa pero no que es boluda, entonces se dio cuenta de por dónde venía la cosa y no los atendió, no les dio bola", aseguró.

"La que pone la jeta es Viviana Canosa y la que va a tener las consecuencias es Viviana Canosa. Cuando habló de la fundación entendí todo. Yo creo, y creo que la están usando a Canosa, y se lo escribí a ella, ella habló de ingenuidad y creo que puede ser. Me parece que ahí está la cuestión y el nudo de este quilombo. No vaya a ser cosa que la estén usando porque el viernes era algo de peluquería, el fin de semana habló mucho con él, y el lunes explota todo. Acá está la historieta creo", concluyó el conductor.