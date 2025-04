Viviana Canosa dio detalles de su nueva declaración: "Sumé nombres"

En tanto, la conductora dio detalles de lo que ocurrió en el juzgado y aseguró: “Cuando hoy amplíe, yo sumé nombres. Dije,' el otro día dije esto pero hoy les traigo esto, más esto, más esto'. Y las madres de trata suman un par de testigos más que tienen que ver, tal vez no con nombres que yo planteo, pero sí con otros. No están jugando".

“Yo lo que no quiero es impunidad. ¿Qué más quieren que hagan? De ahí a que ustedes me falten el respeto con que no hay pruebas…yo sé que les conviene ensuciarme y a que al poder no le gusta que hablemos de estos temas", sentenció Canosa.

Por el momento, resta que el juez ordene la determinación de los domicilios particulares de los mencionados en la causa y se pida finalmente secreto de sumario.

Fernando Burlando, letal con Viviana Canosa: "Es tremendo acusar a Flor Peña de reclutamiento a menores"

Hace una semana, Viviana Canosa se presentó en los tribunales de Comodoro Py para denunciar a Lizy Tagliani, a quien vinculó con Marcelo Corazza, acusado por presunta corrupción de menores.

Ante el fiscal Carlos Stornelli, la conductora de El Trece señaló a otras figuras del ambiente artístico, entre ellos Florencia Peña, La Negra Vernaci, Humberto Tortonese y Damián Betular.

En las últimas horas, se supo que Viviana Canosa volvió a presentarse en Comodoro Py para ratificar su denuncia.

En una nota con Intrusos (América TV), Fernando Burlando, abogado de Flor Peña, habló tras conocerse que la figura de El Trece estuvo nuevamente ante la Justicia.

"Lo más tremendo es acusarla de reclutamiento a menores. En el caso de Florencia, en el ámbito de Turismo Carretera (TC). Si Flor Peña hubiera ido al TC la hubiera conocido todo el mundo. No fue jamás", sostuvo el letrado.

"Tendrá que investigar la Justicia para ver si es cierto lo que dice Flor Peña en cuanto a que jamás ha ido a una carrera y menos a reclutar persona para fiestas. La recomposición tiene que ver con lo judicial", siguió.

Burlando anticipó cuál será el accionar de Flor, en caso de comprobarse que lo expuesto por Canosa es "falso". "Los mecanismos son: si esto es una apreciación falsa de parte quien formaliza la denuncia es una querella o daño y perjuicios", acotó.

"Esto no se recompone. El estigma que deja estar involucrado en un hecho de estas características es muy difícil de recomponer. Lamentablemente, la Justicia siempre que evalúa el precio de la dignidad humana lo hace para terceros", sumó.

"Hay que evaluar todo", remarcó el abogado de la actriz. "Acá entra en juego la libertad de expresión", remarcó.

Por último, Burlando reiteró que si Canosa incurrió en falso testimonio deberá afrontar las consecuencias. "Si se comprueba que todo es falso, es prácticamente insorteable que sea investigada por una falsa denuncia", sentenció.