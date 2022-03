Viviana Canosa sobre el 8M: "Es el día de la mujer verde"

Y remarcó: "La verdad, les diría que empiecen por darse un baño, depilarse e ir a laburar. ¡Vayan a laburar! Nosotros laburamos todos los días para mantener las políticas populistas de género de este Gobierno por eso hoy es el día internacional de la mujer verde, no de la mujer, nos robaron hasta eso".

"Cómo van a hacer un paro hoy a docentes? ¿Cómo van a dejar sin clases hoy a las chicas, chicos, chiques, después de casi dos años que no las tuvieron? Las verdaderas feministas dieron su vida por trabajar y ustedes qué hacen? Faltan al laburo y van a la marcha. ¿Cuánto les pagan? ¿Cuánto les pagamos? Ustedes usan el 8M para algo que significa todo lo contrario que significa el 8M. Arruinan todo, rompen todo, es el día hoy de la mujer verde", siguió la conductora.

Y al ver imágenes de la marcha del martes, señaló categórica: "Estas impostoras no creen en la patria, no creen en el honor, en el esfuerzo, básicamente no creen en el laburo. Insisto: muchas de ellas hoy no fueron a laburar para no sé, quedarse en tetas, putear... La verdad que las mujeres no nos sentimos identificadas con ustedes, son una minoría".

"Y además, lo que más me rompe, es que a estas vagas la pagamos con la nuestra, si se la pagan ellas no me importa. igual me molesta mucho que caguen la Catedral, me molesta horrores, me molesta mucho que no respeten a la iglesia", finalizó Viviana Canosa.

Amalia Granata, otra voz dura con el 8M

La diputada provincial de Santa Fe, Amalia Granata, fue muy dura desde las redes sociales con el 8M, donde se recuerda el día internacional de la mujer.

"Ahora el 8M lo usan para no ir a trabajar!!!! Nooo el empoderamiento se consigue con esfuerzo, trabajo, estudio, no marchando para la tribuna chicas", manifestó Amalia Granata. Y agregó: "Leo a tantos misóginos felicitándonos! ‍ Feliz Dia de la hipocresía basta de relato".

En otro mensaje, Granata remarcó: "No necesito que reconozcan mis derechos en un día festivo, porque ya los tengo! Ante la ley soy igual a los hombres y el respeto de mis pares me lo gano sola con mis acciones".

"Terminemos con el relato tribunero que atrasa", finalizó categórica la rosarina, madre de Uma y Roque.