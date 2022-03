Viviana Canosa contó que sufrió un intento de violación

"Yo les cuento algo. A los 20 años tuve un intento de violación. Fue algo traumático durante mucho tiempo. Esto lo saben obviamente mis padres y mi novio de entonces", comenzó diciendo Canosa.

"Tenía 20 años, me comía el mundo, canchera, era una laburadora siempre... pansás que nunca te va a pasar nada. Un día estaba volviendo a mi casa y viene un tipo con una navaja en el estomago y otra acá (en el cuello). Me agarra y me deja absolutamente en blanco", siguió la conductora de Viviana con vos.

Canosa forcejeó con el hombre y logró escaparse. "Pensé 'prefiero que me mate'. Le pegué una patada y soltó las navajas. Dejé la cartera tirada y me fui corriendo a mi casa", concluyó.

Violación en Palermo: la Policía separó a los detenidos para que no puedan "consensuar una declaración"

El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a través de su Ministerio de Justicia y Seguridad, informó este martes que los seis detenidos que violaron a una joven de 20 años en Palermo a plena luz del día fueron alojados en distintas comisarías para que no puedan "consensuar una declaración".

https://twitter.com/MarceDaless/status/1498706798274093057 Acerca de la aberrante violación grupal ayer en Palermo, es necesario remarcar que gracias al compromiso de los vecinos y al sistema integral de seguridad de la Ciudad pudimos llegar en solo 4 minutos al lugar y detener a todos los involucrados. — Marcelo D'Alessandro (@MarceDaless) March 1, 2022

El ministro Marcelo D'Alessandro detalló que la Policía de la Ciudad "llegó en solo 4 minutos al lugar" y pudo detener a los involucrados gracias "al compromiso de los vecinos".

"De forma inmediata aplicamos el protocolo de atención a la víctima y estuvimos ahí junto a ella, para contenerla y sostenerla. Además, pudimos recabar las pruebas relevantes dentro del automóvil, para aportarlas de forma inmediata a la Justicia", señaló en Twitter.

También contó que tanto la víctima como su familia fueron asistidas por personal femenino preparado para tales situaciones.

"Mientras esperamos el tiempo que la víctima necesite para prestar declaración, ya estamos trabajando activamente en las imágenes de las cámaras y testimonios", dijo el funcionario, y destacó que "para garantizar el esclarecimiento de los hechos, decidimos alojar a los detenidos en distintas alcaldías para que entre ellos no puedan consensuar una declaración".

"Estamos seguros de que la Justicia actuará de forma inmediata para determinar las responsabilidades y que estos delincuentes no puedan volver a abusar a nadie más", concluyó D'Alessandro.