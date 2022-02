Viviana Canosa enfrentó los rumores de romance con Mariano Martínez

Consultada por Clarín sobre este ida y vuelta, Viviana se mostró sorprendida: "Qué gracioso. Parece que no estaría pasando nada en la Argentina", dijo, irónica, como dando a entender que el rumor no tiene una real importancia.

Y contó: "Tengo re buena onda con Marian, no sé qué decir porque es un delirio, pero lo quiero mucho y me encanta que esté contento con su nueva vida. Todo bien, nada, Amigos de redes, pero no. Todo lo que quieran especular, no. Si estuviera con alguien sería muy discreta, no dejaría huellas".

A la vez, la conductora de A24 destacó que se encuentra feliz por el momento personal y profesional que está atravesando. "Estoy tan bien como estoy, dedicándome full time a mi trabajo. Así que nada, es un amigo", reiteró.

El incómodo momento de Mariano Martínez cuando le preguntaron si volvería a trabajar con Lali Esposito

Lali Espósito y Mariano Martínez pusieron punto final a su relación hace un tiempo largo, y siempre sobrevolaron especulaciones al respecto.

Ella reconoció que la había pasado 'realmente mal' a su lado lo que desató un ida y vuelta mediático: el actor la acusó de mentir y ella dio detalles que lo dejaban mal parado.

Este lunes, En el Día de San Valentín, Mariano Martínez presentó un videoclip con Rodrigo Tapari y habló en Nosotros a la mañana (El Trece) para promocionarlo.

Pero en un momento de la entrevista, Carlos Monti arrojó una pregunta explosiva acerca de si volvería a trabajar con Lali Espósito, a quien conoció mientras hacían juntos la telenovela Esperanza Mía en 2015.

“Lali está haciendo la tercera temporada de Sky Rojo con Miguel Ángel Silvestre. ¿Hubieras aceptado hacer el papel de él en esa producción española?”, indagó el periodista.

Y el actor sorprendió con su respuesta: “Eh… No vi la serie, pero debe ser espectacular la serie”, dijo, sin referirse a la cantante.