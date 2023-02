Viviana Colmenero habló tras su fuerte cruce con Agustín de Gran Hermano 2022: "Lo interpelé"

"No convenciste a tu mascota, al peluche. No convenciste a Marcos, que no te salvó. Y no convenciste al público. Me da pena igual, no te estoy juzgando", siguió.

Embed

Colmenero indicó que su gran error fue subestimar a sus compañeros. "No tenés reparo en subestimar a todos los jugadores. Vos penás que todos son un desastre", remarcó.

Muy molesto, Agustín cruzó a la angelita. "Yo hice cosas que no hizo nadie. Viviana no hizo nada. ¿Vos qué hicste? ¿Cuál fue tu estrategia de juego? Marcaste una época seguro", le contestó con ironía el joven.

Obviamente, Colmenero no tomó nada bien lo que le dijo el ex Gran Hermano 2022. "Me estás chicaneando...", exclamó la morocha. "Y vos me estás verdugueando. Yo no te falté el respeto", concluyó el muchacho.

colmenero agustin.jpg

La palabra de Viviana Colmenero tras su cruce con Agustín Guardis en LAM

En charla exclusiva con PrimiciasYa.com, Viviana Colmenero se refirió a su tenso cruce al aire con Agustín Guardis en el ciclo LAM, América Tv, y contó que no quiso "verdugearlo", como manifestó al aire el ex Gran Hermano.

"No lo verdugueé, hice mi trabajo de panelista para LAM. Lo interpelé y le expuse mi parecer, que es lo que muchísimas personas también querían decirle, sobre como fue su personalidad dentro del programa GH", comentó la panelista y ganadora de Gran Hermano en 2003.

Y cerró: "Después le di la mano y le deseo lo mejor. Lo único que le dije es que no estoy de acuerdo cuando dice que yo no hice nada como jugadora para ganar mi edición de GH. Lo que pasa en el programa queda ahí, no es nada en contra de Agustín".